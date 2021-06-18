Kandıra sahillerinde temizlik ve bakım çalışmaları

Kocaeli’nin yaz turizminde önemli bir yere sahip olan Kandıra ilçesindeki sahillerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

Kocaeli’nin yaz turizminde önemli bir yere sahip olan Kandıra ilçesindeki sahiller, yaz aylarında vatandaşların ilgisini çekiyor. Vatandaşların daha temiz ve konforlu bir sahilde vakit geçirmeleri için çalışma başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra’nın plajlarında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, Kandıra sahillerindeki mavi bayraklı Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı ve Miço Koyu Kadınlar plajlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince Cebeci sahilinin otoparkına beton atıldı. Duşları ve tuvaletleri yenilendi. Tüm donatıların bakımları yapıldı. Vatandaşlar için 5 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu. Kovanağzı sahiline ise ekipler tarafından giriş meydanı oluşturuldu. Mavi bayrak kriterlerine uygun olarak düzenlemeler yapıldı. Kerpe sahilinde doğalgaz çalışmaları kapsamında bozulan yürüyüş yolları onarıldı. Yol üzerinde bulunan ipek halatlar yenilendi. Bağırganlı sahilinde ise dere ıslahı yapılarak yürüyüş yolu uzatıldı. Dere üzerinde bulunan köprünün tamiri yapıldı.

Ayrıca tüm sahil şeridinde kumsal ve yeşil alanlar temizlendi.

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