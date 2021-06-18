Gebze´de sahte bandrollü 190 şişe viski ele geçirildi

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GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, jandarmanın yaptığı uygulama sırasında durdurulan 2 araçta sahte bandrollü 190 şişe viski ele geçirildi.

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balçık Mahallesi´nde yaptığı uygulama sırasında iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada sahte bandrollü 190 şişe viski ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut ÇATAK

2021-06-18 12:58:19



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