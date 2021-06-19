Kandıra'ya 10 bin enginar fidesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında Kandıra ilçesine 10 bin adet enginar fidesi dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün, "2021 Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında, Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kandıra'da çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde Kandıra'da enginar yetiştiriciliği projesi uygun görüldü. İlçenin farklı lokasyonlarına demonstrasyon amacıyla 10 bin adet fide dikimi gerçekleştirildi.



Kandıra'nın sahilleri ile turizmin merkezlerinden birisi olduğunu belirten Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Yüksel Çil, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında kent genelinde çeşitli çalışmaların yapıldığını söyledi. Çil, "Proje kapsamında, Körfez ilçesinde Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliğini (kekik ) Geliştirme Projesi Demonstrasyonu, Kocaeli Salebine Kavuşuyor Geliştirme Projesi Demonstrasyonu, Kocaeli Kuşkonmaz Demonstrasyonu ve Geliştirme Projesi ile Kandıra ilçesinde 'Enginar Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi Demonstrasyonu' projeleri onaylanarak dikim işlemleri yapılmıştır" dedi.



"Amacımız farklı bir ürün yetiştirmek"

Kandıra'nın Karadeniz'e 52 kilometre uzunluğunda kıyısı bulunan bir ilçe olduğunu söyleyen Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ercan Aydın, "İlçemizde yaşayan vatandaşların büyük bir kısmı tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamakta olup 96 mahalle muhtarlığı, yaklaşık 300 mahallemiz mevcuttur. Bölge ihtiyacının arzı karşılık olarak tarımsal ve besin içeriği bilimsel olarak kanıtlanmış olan enginar (Cynara scolymus) bitkisinin yetiştiriciliğinin ilçemiz hudutlarında tanıtılması ve üretim yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda ilçemizin farklı losyonlarında yetiştirilmek üzere 10 bin adet Enginar fidesi toprakla buluşturuldu. Amacımız, ilçemizin iklim şartlarına uygun kar marjı yüksek farklı bir ürün yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.



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