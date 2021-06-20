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Gençlik kolları yöneticisinin el hareketli hakareti istifa getirdi 

DHA

Gençlik kolları yöneticisinin el hareketli hakareti istifa getirdi 


İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´de, CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Ozan Uğur Savaş sosyal medya hesabından, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman´a yönelik hakaret içeren sözleri, el hareketi yapmasının ardından özür dileyerek istifa etti.  
CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları yöneticisi avukat Ozan Uğur Savaş, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden el hareketi yaptığı bir fotoğrafını paylaşarak CHP Başiskele İlçe Başkanı Avukat Anıl Acurman´a yönelik hakaret içeren bir paylaşım ile el hareketi yaptı. 
Bugün ise aynı hesaptan özür paylaşımı yapan Savaş, "Dün gece sosyal medyadaki anlamsız paylaşımımdan dolayı çok üzgünüm. Bir yanlış anlamadan kaynaklanan durumdan ötürü Av. Anıl Acurman'la ilgili yaptığım bu paylaşım nedeniyle kendisinden ve Acurman ailesinden özür diliyorum. Bu durum kendi kişisel sorunlarımdan kaynaklanmış olup partimiz ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu üzücü olayın partimize zarar vermemesi için CHP Gençlik Kolları'ndaki görevimden istifa ediyorum" sözleri ile istifasını duyurdu. 
ACURMAN DA PAYLAŞIM YAPTI 
Hakaretlerin hedefinde olan CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman da, kendisine ait sosyal medya hesabından cevap verdi. Ozan Uğur Savaş'ın özür paylaşımını kendi hesabı üzerinden yeniden paylaşan Acurman, paylaşımın üzerine, "Tüm genç kardeşlerim gibi Ozan kardeşimi de hoşgörüyle karşıladım, sessizce kendisinden bir özür bekledim. Gelen özrünü her şeyi bir kenara bırakıp bir abi şefkatiyle kabul ediyorum. Herkes hata eder, hata edenlerin en iyileri özür dilemeyi bilenlerdir" diye yazdı. 
  DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-06-20 17:47:21

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