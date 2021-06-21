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Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliği tahliye ediliyor Yıkım kararı kesinleşen çiftliğin tahliyesi için ekipler tespit çalışması yapıyor

İHA

Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliği tahliye ediliyor Yıkım kararı kesinleşen çiftliğin tahliyesi için ekipler tespit çalışması yapıyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı TOKİ arazisine kurulduğu belirlenen, 15 kaçak yapı tespit edilen ve yıkım kararı kesinleşen çiftliği tahliye ediliyor. Tahliye için bölgeye gelen belediye, elektrik dağıtım firması ekipleri jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri ile çiftlikte incelemelerde bulunuyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye çalışması yapıyor. Türkkan’a ait çiftlikte Dilovası Belediyesi tarafından Haziran ayında yapılan incelemelerde 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edildi. Tespitler sonrasında Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL para cezası uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Mahkeme kararıyla yıkım yapılamıyordu
Çiftlikteki kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesi tarafından kaçak yapıların boşaltılması için ek süre verildi. Sürenin dolmasının ardından Dilovası Belediyesi Encümenince 22 Temmuz tarihinde alınan kararla kaçak yapıların 7 Ağustos tarihinde yıkılmasına karar verildi. Bu süreçte alınan kararın durdurulması için Lütfü Türkkan’a ait Nezir Ağa Çiftliği Et Entegre Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Dilovası Belediyesine dava açıldı. Kocaeli 1. İdare Mahkemesinde açılan davada alınan kararla yıkım kararının durdurulmasına karar verildi.

Çiftlik tahliye ediliyor
Mahkeme sürecinin ardından kaçak çiftliğin tahliye edilmesi için verilen süre son buldu. Sabah saatlerinde çiftliğin tahliye edilmesi için Dilovası Belediyesi, yetkili elektrik dağıtım firması ekipleri iş makineleri ile bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri ise çiftlik önünde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, Türkkan’ın avukatlarının bulunduğu çiftlikte incelmelerini sürdürüyor. Yapılan incelemelerin ardından kaçak yapılarda bulunan hayvanlar tahliye edilecek.

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