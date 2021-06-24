Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar pes dedirtti 4 kişi muhabiri darp etti İYİ Parti yöneticisi saldırıya destek verdi "Yapanların ellerine sağlık" diyerek şiddeti desteklediler

Keneye bir kurban daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’de İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yeğeninde aralarında bulunduğu 4 saldırgan tarafından öldüresiye darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu’ya sosyal medyada yazılan çirkin yorumlar pes dedirtti. Aralarında partinin Kurucular Kurulu v eGİK Üyesi Günay Kodaz'ın da aralarında olduğu şahısların yaptığı yorumlar okuyanların tepkisiyle karşılaştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.