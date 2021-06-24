Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (3)



'BİZ KENDİMİZLE DE HESAPLAŞIYORUZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hereke'den feribotla Karamürsel´e geçti. Kültür merkezinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "'Sizin hiç kabahatiniz yok mu?' diye bir soru gelebilir. Kim dedi, bizim kabahatimiz yok, diye? Bizim bir sürü kabahatimiz var. Biz kendimizle de hesaplaşıyoruz. Yanlış yaptığımız şeyleri 'Yanlış yaptık' diyoruz. Bir dönem ne yaptık biz? Başörtüsünü getirdik, Türkiye´nin bir numaralı sorunu hale getirdik, biz. Sana ne kardeşim başörtüsünden sana ne? Başörtülü mü başörtüsüz mü, ona bakmayacağız. Sen şuna bakacaksın; o kadının karnı doyuyor mu, işi gücü var mı, evladı üniversiteyi bitirdiyse iş bulabildi mi, huzur içinde yaşayabiliyor mu? Sen ona bakacaksın. Türkiye´nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Her sorun çözülür çünkü çok zengin bir insan kaynağımız var. Gençlerimiz var, pırıl pırıl evlatlarımız var. Hepsi diyor ki 'Yurt dışına gideceğim, orada çalışacağım'. Neden? Türkiye´de çalışmak için emek harcamak istiyorlar da ortam yaratılmıyor? Neden bu gencecik evlatlarımıza iş bulunamıyor? Bunları çözeceğiz. Gençlerin de sorunlarını çözeceğiz" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırıkkale´yi bilirsiniz, sonradan il olan güzel bir kentimiz. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu orada. Cumhuriyeti kuranlar, savaş meydanlarında cumhuriyeti kuranlar, Anadolu´nun ortasında düşmanın rahat ulaşamayacağını düşünerek Kırıkkale´yi entegre bir silah sanayi kentine dönüştürdüler. Hem silah hem mühimmat üretiliyor. Adı Makine Kimya Endüstrisi Kurumu. Bir devlet kurumu, bir genel müdürü var, genel müdür yardımcıları var, daire başkanları var, yöneticileri var, işçileri var ve hepsi çalışıyor. Şimdi bunu diyorlar ki bir anonim şirketine dönüştüreceğiz. Sonra birilerine verecekler. Değeri 20 milyar dolar olan tank palet fabrikası Katar ordusuna verildi. Nasıl, Milli Savunma Bakanlığı´ndan çıkardılar, bir anonim şirketine dönüştürdüler; anonim şirketinin hisselerini götürdüler Katar ordusuna verdiler. Savunma sanayi sıradan bir sanayi değildir. Ben Kırıkkale´yi savunuyorum, Kocaelilileri savunuyorum, herkesin hakkını ve hukukunu savunuyorum ama oradaki devlete ait fabrikaların ve o fabrikalarda çalışan işçilerin de hakkını savunmak zorundasınız. Bir silah sanayimizi verdik, 5 kuruş almadan şimdi makine kimyayı da vermenin hazırlıklarını da yapıyorlar. Bunu sizin vicdanınıza bırakıyorum." DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-06-24 16:37:43



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