Aile sağlığı merkezinden koronavirüs aşısı çalan şüpheli kamerada (2)

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ESKİ SAĞLIK ÇALIŞANI KOLEKSİYON İÇİN ALMIŞ

İzmit'te, aile sağlığı merkezinden 1 flakon Biontech aşısının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, eski sağlık çalışanı N.A.B. gözaltına alındı. Olaydan yaklaşık 3 saat sonra yakalanan N.A.B.'nin aldığı aşı şişesine el koyuldu. N.A.B., ifadesinde, aşı şişesini koleksiyon amaçlı aldığını söyledi. Soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN

2021-06-30 15:31:48



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