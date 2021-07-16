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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dilovası halkı, 15 Temmuz'da nöbette kaldı

İHA

Dilovası halkı, 15 Temmuz'da nöbette kaldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Dilovası'nda düzenlenen törenlerde, hain darbe girişimi sırasında şehit düşenler dualarla anıldı.
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilere karşı koyarak, korkusuzca canını feda eden 251 şehit, Dilovası'nda çeşitli etkinliklerle anıldı. Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi'nin düzenlediği anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak; Dilisklesi Mahallesi'ndeki Şehit kabirleri ziyaret edilerek, Kuran tilaveti ve dualar okundu, karanfiller bırakıldı.
Dilovası Belediyesi önünde 15 Temmuz gecesine ait fotoğraf sergisi açılarak, hafızlar tazelendi. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda, şehitler için kuran tilaveti ve dualar okunmasının ardından Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir günün önemini anlatan birer konuşma yaptılar.
Konuşmasında bir yanda kazanılan muhteşem zaferin sevincini yaşarken, bir yandan da şehitlerin acısını hissettiklerini belirten Başkan Şayir, “Allah'ın yardımı ve milletimizin cesaretiyle başarısızlığa uğrattığımız darbe girişimi sırasında, hainlerin kurşunları ve bombalarıyla son nefesini veren 251 şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bin yıldır her karışını şehit kanlarıyla suladığımız bu toprakların vatan olması ve vatan kalması için göğsünü siper eden kahraman gazilerimizi de minnetle yâd ediyorum. Biliyoruz ki, 15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir, arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke ve millet olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır. 15 Temmuz'u anlamak için, İstanbul'un fethinin manasına vakıf olmak gerekir. Bu zafer şehit düşerken, bayrağımızı elinden düşürmeyen asil milletimizin zaferidir” dedi.
Konuşmaların ardından programda günün anlam ve önemini anlatan sinevizyon gösterisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinlenirken daha sonra marş ve ilahiler okundu. Gece ise camilerden sela sesleri yankılanırken, Dilovası Belediyesi önünde toplanan yüzlerce vatandaş, sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tutarak 15 Temmuz'u andılar.

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