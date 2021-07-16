15 Temmuz’da Çayırova kırmızı beyaza büründü

Çayırova’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında bayrağını alıp caddelere inen vatandaşlar, meydanları kırmızı beyaza bürüdü.

Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesi’nin birlikte düzenlediği program 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi’nde düzenlenen anma programı ile başladı. Protokol üyelerinin Şekerpınar Şehitliği’ni ziyareti ile devam eden programın gündüz bölümü Çayırova Merkez Camiinde okunan Mevlidi Şerif ile tamamlandı.

Çayırova’lılar saat 20.00‘yi gösterdiğinde Mehmet Akif İlkokulu önünde bir araya geldi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe gelen ilçe protokolü ve vatandaşlar ile meydanları kırmızı beyaza bürüyen yürüyüş, Çayırova Polis Karakolu önünde sona erdi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile devam eden programda Kur’anı Kerim okundu.

Hain darbe girişimini canları pasına engelleyen şehitleri rahmetle andıklarını belirten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “15 Temmuz gecesi milletimiz kadınıerkeği, genciyaşlısıyla asla unutulmayacak, hafızalara kazınacak ve nesiller boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza atmıştır. 15 Temmuz, tıpkı İstiklal Harbimiz, Çanakkale Zaferimiz gibi aziz milletimizin kıyamıdır, dirilişidir, şahlanışıdır. Rabbim, bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun. Rabbim, vatanımızı her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten muhafaza buyursun” dedi.

Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ise, “Tanklara toplara karşı silahsız ama iman gücüyle ölürsek şehit oluruz niyetiyle nöbete çıkan kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. İslamla şereflenmiş Türk Ordusu, Türk Milleti defaatle yıkılsa bile yeni devletini kurarak yüzyıllar boyunca tüm dünyaya örnek yönetimler gösterdi. Elhamdülillah imanımız var, vatan sevgimiz, bayrak sevgimiz, ezan sevgimiz var. Bize hiç kimse pranga vuramaz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kum sanatı gösterisi ve Ömer Karaoğlu konseri ile devam eden programda Saatler 00.00’ı gösterdiğinde okunan Kur’anı Kerim Tilaveti sonrası dua yapıldı. Saatler 00.13 ü gösterdiğinde ise ülke genelinde olduğu gibi alanda sala okundu.

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