Boğulma tehlikesi geçiren gence ilk müdahaleyi plajdaki doktor yaptı Tatilini bırakıp rip akıntısına kapılan gencin yardımına koştu Kocaeli’de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden 2’sinin durumu ağır

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi sahilinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi, vatandaşlar ile cankurtaranlar tarafından son anda kurtarıldı. Tatilini geçirmek için plajda bulunan bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı boğulma vakalarından ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi sahilinde denize girerek serinlemek isteyen 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde E.T. (10) adlı küçük kız çocuğu ve M.A. (24) adlı kadın Kandıra Babalı Uzunkum sahilinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Etraftaki vatandaşlar tarafından son anda sudan çıkarılarak kurtarılan 2 kişi, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kandıra Kefken Mahallesi Kapri plajında sabah saatlerinde meydana gelen olayda ise B.A. (25) adlı genç, denizde yüzdüğü esnada çırpınmaya başladı. Gencin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan genç, ambulansla Kandıra Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen B.A. daha sonra Seka Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sabah 10.30 sıralarında Kandıra Kurtyeri Mahallesi Kumcağız plajında meydana gelen olayda ise Mehmet G. (21) adlı genç, serinlemek için girdiği denizde rip akıntısına kapılınca boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların müdahalesi ile sudan çıkarılan gence ilk müdahaleyi tatil için sahilde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Özlem Alkan yaptı. Bilinci kapanan ve durumu ağır olan genç, ambulansla önce Kandıra Necati Çelik Devlet Hastanesine ardından kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Mehmet G., Seka Devlet Hastanesine sevk edildi.

Mehmet G. Adlı gence ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansa kadar eşlik eden Alkan, olayı görünce hemen yardıma koştuğunu, gencin kurtarılmasına sevindiğini söyledi.

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