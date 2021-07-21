Kartepe'de 18 gün sonra aynı dere yine taştı



Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Kartepe ilçesindeki Paçacık deresi, 18 gün sonra ikinci kez taştı. Vatandaşlar bölgedeki derenin ıslah edilmesini istedi.

Maşukiye Mahallesi´nde, yaklaşık bir saat süren yoğun yağışın ardından Paçacık Deresi taştı. Su baskını nedeniyle Kartepe ile Sapanca ilçeleri arasındaki yol kısa süreli ulaşıma kapandı. Yağışın sona ermesinin ardından Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe belediyelerine ait iş makineleri bölgeyi temizlemek için çalışma yaptı. Yol bir süre sonra ulaşıma açıldı.

Maşukiye Mahallesi´nde 3 Temmuz'daki sağanağın ardından bölgedeki dereler taşmış ve Sapanca yolu ulaşıma kapanmıştı. Bölgede yaşayanlar, çevredeki derelerin ıslah edilmesi için çalışma yapılmasını talep etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Selda Hatun TAN

2021-07-21 17:40:08



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