Hayvanat bahçesi kapılarını bu kez Türkiye’nin akciğerleri için açtı Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy: “Orman yangınları bizim de canımızı çok acıttı” “Ormanlar ve hayvanlar yok olursa bizler de yok olmaya mahkumuz” “Hayvanların bakımlarında her türlü desteği sağlamayı planlıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvanat bahçesi kapılarını bu kez Türkiye’nin akciğerleri için açtı Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy: “Orman yangınları bizim de canımızı çok acıttı” “Ormanlar ve hayvanlar yok olursa bizler de yok olmaya mahkumuz” “Hayvanların bakımlarında her türlü desteği sağlamayı planlıyoruz”

İHA

Hayvanat bahçesi kapılarını bu kez Türkiye’nin akciğerleri için açtı Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy: “Orman yangınları bizim de canımızı çok acıttı” “Ormanlar ve hayvanlar yok olursa bizler de yok olmaya mahkumuz” “Hayvanların bakımlarında her türlü desteği sağlamayı planlıyoruz”

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Türkiye’nin ciğerini yakan orman yangınlarının yaralarının bir nebze de olsa sarılabilmesi için bir günlük tüm gelirini Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’na (TEMA) bağışladı.
Türkiye günlerdir her kesimi derin üzüntüye boğan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar, bazı bölgelerde kontrol altına alınsa da bazı bölgelerde devam ediyor. Kocaeli’nin Darıca ilçesinde içerisinde 300’ün üzerinde tür, 3 binin üzerinde hayvan ve bitkiyi barındıran ve her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi de, yangın bölgelerinde yaraların bir nebze de olsa sarılabilmesi, ağaçların yeniden dikilebilmesi ve Türkiye’nin akciğerlerine yeniden kavuşabilmesi için TEMA Vakfı tarafından başlatılan kampanyaya destek olabilmek için parkın bir günlük gelirini bağışladı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, maddi yardımın yanı sıra, yaralı olarak kurtulan hayvanların tedavilerine destek olabilmek için veteriner hekimlerinin o bölgeyle sürekli irtibat halinde olduğunu söyledi.

“Orman yangınları bizim de canımızı çok acıttı”
Yaklaşık 25 yıldır pek çok hayvana ev sahipliği yaptıklarını belirten Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy, “Yaklaşık 300’ün üzerinde tür, 3 binin üzerinde de hayvan nüfusumuz bulunmakta. Bunun yanı sıra birçoğu endemik olmakla beraber çok sayıda bitki türümüz de var burada. Biz burada bu bitki türlerinin ve hayvanların korumasını sağlamakla yükümlüyüz ve bir süredir bu konuda çok uğraşıyoruz. Ancak son zamanlarda hepimizin bilgisi dahilinde olan bu orman yangınları, herkesin olduğu gibi bizim de canımızı çok acıttı. Gerçekten ne kadar önemli bir alan olduğunu anlatmanın imkanı yok. Hayatımızın en büyük damarlarından birisi, bizim yaşam kaynağımız. Ancak ne yazık ki şu an Türkiye’de çok büyük yangınlar söz konusu. Biz de en azından küçük de olsa bir destek olmak amacıyla dünkü bütün gelirimizi TEMA Vakfı’na bağışlamaya karar verdik. Belki çok büyük paralar olmasa bile bizim de duyarlılık göstermemiz gerektiğini düşünüyoruz açıkçası” dedi.

“Hayvanların bakımlarında her türlü desteği sağlamayı planlıyoruz”
TEMA’ya yaptıkları bağışın sadece ağaçların yeniden dikilmesi için yapılan bir bağış olduğunu dile getiren Atasoy, “Ancak biz hayvanlardan da sorumlu olduğumuz için ve yaban hayatının ne kadar kötü durumda olduğunu gördüğümüz için hem veterinerlerimiz hem diğer kurumlarla ilişkilerimiz devam etmekte. Daha sonrasında, yangın kontrol altına alındıktan sonra oradaki hayvanların bakımlarında her türlü desteği sağlamayı planlıyoruz. Bu yüzden bir grup kurduk, yaban hayatı hekimleriyle görüşüyoruz, herhangi bir şekilde destek olmamız gereken bir konu olursa da bu konuda desteğimizi sürdüreceğiz. Şu ana kadar o bölgeden buraya yaralı bir hayvan gelmedi. Daha doğrusu İstanbul’a henüz gelen bir hayvan yok. O bölgedeki veterinerlerde, klinikler de bu konularla ilgili çalışmalar yapıyorlar zaten ücretsiz olarak. Ama bizim veterinerlerimiz oradaki veterinerlerle iletişim içinde. Herhangi bir şekilde gerekli bir durum olursa onlar bilgi alıyorlar. Yaban hayvanlarından henüz daha canlı hayvana rastlanmadı bildiğimiz kadarıyla. Ama yangın daha kontrol altına alınamadığı için ekipler çok içeriye giremiyor açıkçası. Daha çok çiftlik hayvanlarında yaralılar olduğu için sahipleriyle beraber tedavi ediliyor, buraya getirme ihtiyacı olmuyor” diye konuştu.

“Ormanlar ve hayvanlar yok olursa bizler de yok olmaya mahkumuz”
Ormanların hem Türkiye’nin hem dünyanın akciğerleri olduğunu vurgulayan Atasoy, “Bunlar olmasa ne hayvanların yaşam alanları olacak ne bizim için herhangi bir şekilde nefes alacağımız bir alan olacak. Bu konuda hepimizin çok duyarlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda herkesin bireysel de olsa yapacağı çok şey var. Özellikle ormanlara herhangi bir şekilde cam şişelerin atılmaması gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Ayrıca bu ormanlar bizim, hepimiz bunların koruyucusu olmak zorundayız. Bu bir kişinin görevi değil, hepimizin görevi. Burada yaşayan yaban hayatı yok olduktan sonra bir daha geri dönüşü yok. Türkiye’ye endemik birçok tür yok olmak üzere. Bunlar çok önemli konular ancak bazen günlük yaşamın içinde atladığımız konular. Ormanlar ve hayvanlar yok olursa bizler de yok olmaya mahkumuz. Bunu da unutmamak gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayraktar köyünde ilk hasadı Başkan Büyükakın yaptı
YEREL HABERLER Bayraktar köyünde ilk hasadı Başkan Büyükakın yaptı
Gebze'de balıkçılar deniz altındaki müsilajdan şikayetçi
YEREL HABERLER Gebze'de balıkçılar deniz altındaki müsilajdan ...
Ormanlara girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler Hayvanseverler, ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları besliyor
YEREL HABERLER Ormanlara girişler yasaklanınca hayvanlar için ...
Devir işlemleri URBAS üzerinden yapılacak
YEREL HABERLER Devir işlemleri URBAS üzerinden yapılacak
Hollandalı bisikletçiler 4 bininci kilometreyi Kocaeli’de pedalladı
YEREL HABERLER Hollandalı bisikletçiler 4 bininci kilometreyi ...
Sazlık alandaki yangın ekipleri harekete geçirdi Kuşların yuvalarını yaptığı sulak alan alevlere teslim oldu Sazlıklardan bir şahsın koşarak uzaklaştığını söylemesi üzerine ekipler inceleme başlattı
YEREL HABERLER Sazlık alandaki yangın ekipleri harekete ...
Darıca'dan, Manavgat'a TIR dolusu yardım 
YEREL HABERLER Darıca'dan, Manavgat'a TIR dolusu yardım 
Çocuk Sinema Okulu’nda dersler başladı
YEREL HABERLER Çocuk Sinema Okulu’nda dersler başladı
Vatandaşların girmesinin yasaklandığı ormanlarda sıkı denetim
YEREL HABERLER Vatandaşların girmesinin yasaklandığı ormanlarda sıkı ...
D130 Karayolu’nda korkutan tır yangını
YEREL HABERLER D130 Karayolu’nda korkutan tır yangını
Kocaeli'de ormanlarda yangına karşı denetim
YEREL HABERLER Kocaeli'de ormanlarda yangına karşı denetim
İzmit’in parklarında bakımlar sürüyor
YEREL HABERLER İzmit’in parklarında bakımlar sürüyor
Gölcük Belediyesi yangın bölgeleri için harekete geçti
YEREL HABERLER Gölcük Belediyesi yangın bölgeleri için harekete ...
İzmit Belediyesinden işyeri ruhsat uyarısı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinden işyeri ruhsat uyarısı
Kocaeli’de orman yangınlarını önlemek için bir yasak daha geldi
YEREL HABERLER Kocaeli’de orman yangınlarını önlemek için bir yasak ...
Kocaeli´de bağ ve bahçe temizliğinde çöp yakılması yasaklandı
YEREL HABERLER Kocaeli´de bağ ve bahçe temizliğinde çöp yakılması ...
Engelli bireyler için tahliyeyi kolaylaştıran sistemler
YEREL HABERLER Engelli bireyler için tahliyeyi kolaylaştıran ...
Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak Çayırova’da engelliler için önemli proje
YEREL HABERLER Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak Çayırova’da ...
Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca yangını fark etti Alevlere teslim olan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca ...
Huzurevi sakinlerine ‘Sıfır Atık’ eğitimi
YEREL HABERLER Huzurevi sakinlerine ‘Sıfır Atık’ eğitimi
İzmit Belediyesi, Manavgat için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, Manavgat için yardım kampanyası ...
Günde 5 bin kişiyi arayarak aşı olmaları için ikna etmeye çalışıyorlar
YEREL HABERLER Günde 5 bin kişiyi arayarak aşı olmaları için ikna ...
D-100’de çekici arıza yapınca trafik kilitlendi
YEREL HABERLER D-100’de çekici arıza yapınca trafik kilitlendi
D-100 Karayolunda işlenen cinayetin 2 zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER D-100 Karayolunda işlenen cinayetin 2 zanlısı ...