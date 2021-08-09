Balıkesir'deki otobüs kazasında ölen çift toprağa verildi

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)BALIKESİR'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 15 kişiden Nilay Işıklar (50) ve eşi Ahmet Işıklar (54), İzmit´te son yolculuklarına uğurlandı.

Balıkesir'de tarlaya devrilen otobüste yaşamını yitiren 15 kişiden Nilay ve Ahmet Işıklar çiftinin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak İzmit´e getirildi. Ayvalık'ta yazlık evleri bulunan yakınlarının yanına tatile giderken kazada yaşamını yitiren lojistik firma çalışanı Ahmet Işıklar ile eşi Nilay Işıklar için Fevziye Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazede çiftin tek oğulları Emirhan Işıklar (21) ayakta durmakta güçlük çekti. Çiftin yakınları ve akrabaları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Nilay ve Ahmet Işıklar çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-08-09 14:59:24



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