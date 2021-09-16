Kocaelispor-Balıkesirspor: 3-1

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Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Hüseyin Aylak (xx), Emir Eray Eyisoy (xx)

KOCAELİSPOR: İsmet (xxx) Diogo (xx), Mehmet (xx)(Dk.63 Omolo xx), Musa (xx), Yılmaz (xx), Ndlovu (xxxx)(Dk.63 Benhur xx), Cabezas (xx)(Dk.46 Tisdell xx), Atila (xxx), Cisse (xx), Kubilay (xx)(Dk.77 Dilaver xx), Pereira (xx)(Dk.82 İsa)

BALIKESİRSPOR: Vukovic (x) Erdem (x)(Dk.76 Oltion x), Sedat (xx), Doğa (xx), Anıl (x)(Dk.46 Foxi x), Bezjak (x)(Dk.46 Abdulkadir xx), Muhammed Ali (x)(Dk.67 Jemal x), Batuhan (x), Hüseyin (xx), İbrahim Halil (x)(Dk.77 Bosse x), Cumali (x)

GOLLER: Dk.2-Dk.17-Dk.40 Ndlovu (Kocaelispor) Dk.90 (Penaltı) Cumali (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Dk.53 Yılmaz, Dk.54 Pereira (KOCAELİSPOR) TFF 1´inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, evinde Balıkesirspor´u ağırladı. Karşılaşmaya golle başlayan Kocaelispor, Balıkesirpor'u 3-1 mağlup etti.

5´inci dakikada kaleciden dönen topu Kocaelisporlu Ndlovu, ağlarla buluşturdu: 1-0.

17´nci dakikada Dino Ndlovu´nun vurduğu şutta, top kaleci Vukovic´in ellerinden kayarak ağlarla buluştu: 2-0.

40´ıncı dakikada savunma arkasına koşan Ndlovu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruş yapan Ndlovu topu ağlara gönderdi: 3-0.

90´ıncı dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Cumali, savunmanın müdahalesiyle yerde kalarak takımına penaltı kazandırdı. Cumali penaltı atışını gole çevirdi: 3-1. DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-09-16 19:49:49



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