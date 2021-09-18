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Korona virüsten hayatını kaybeden doktor hastaneden törenle uğurlandı Korona virüse yenilen doktorun meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı

İHA

Korona virüsten hayatını kaybeden doktor hastaneden törenle uğurlandı Korona virüse yenilen doktorun meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu, korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alioğlu için görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenlendi.
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Dr. Kenan Alioğlu’nun bir süre önce yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada rahatsızlanan ve durumu ağırlaşan Alioğlu, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisine burada devam edilen doktor, durumunun daha da ağırlaşması üzerine entübe edildi. Alioğlu, uygulanan bütün tedavilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 43 yaşında vefat eden doktorun, meslektaşlarının bütün ısrarlarına rağmen aşı olmadığı öğrenildi.

Meslektaşları gözyaşlarını tutamadı
Öte yandan, hayatını kaybeden doktor için bugün görev yaptığı hastanenin bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Alioğlu’nun annesi Şahver Alioğlu, babası Bedrettin Alioğlu, kız kardeşi Sibel Alioğlu, yakınları, meslektaşları, il ve ilçe protokolü katıldı. Cenaze töreninde Alioğlu için dua eden meslektaşları ve yakınları göz yaşlarını tutamadı. Alioğlu, daha sonra omuzlara alınıp cenaze aracına yüklenerek son yolculuğuna uğurlandı. Meslektaşları, Alioğlu’nun tabutunun üzerine karanfil bırakarak veda etti.

"Sonu böyle bitmemeliydi bu filmin"
Hayatını kaybeden Kenan Alioğlu ile uzun süre birlikte çalıştıklarını söyleyen Uzm. Dr. Savaş Şanıvar, "Kenan Alioğlu deyince gülen bir yüz geliyor aklımıza. Böyle olmamalıydı. Sonu böyle bitmemeliydi bu filmin. Kenan bize çok güzel anılar bıraktı ve bu anılar devam etmeliydi. Birlikte dip dibe çalıştık. Çok üzgünüm. Sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun" dedi.

"İnşallah bir daha böyle üzücü bir olay yaşamayız"
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Metin Akyıldız ise "Uzman arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Genç bir arkadaşımız, neşeli hayat dolu bir arkadaşımız, uzun yıllardır hastanemizde hizmet vermekteydi. Korona virüs sebebiyle yoğun bir tedavi süreci geçirdi ama maalesef yanıt alamadık. Onun üzüntüsü içerisindeyiz. Hepimizin başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle üzücü bir olay yaşamayız" diye konuştu.
Dr. Kenan Alioğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakiben İzmit Yahyakaptan Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Kocaeli Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

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