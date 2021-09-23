İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira ceza



Ergün AYAZ/ DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, limanda demirli olan Panama bandıralı kuru yük gemisinden sızan yağ ve yakıtın denize döküldüğü belirlendi. İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye yönelik 1 milyon 197 bin 865 lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince Derince ilçesindeki limanda demirli olan, Panama bandıralı ve `Yılmaz Deniz´ isimli kuru yük gemisinin İzmit Körfezi´ni kirlettiği belirlendi. Yapılan kontrollerde, gemiden sızan yağ ve yakıtın denize döküldüğü tespit edildi. Bunun üzerine gemiye yönelik 1 milyon 197 bin 865 lira ceza kesildi. Yağ ve yakıt sızıntısının denizde yayılmasını önlemek amacıyla geminin çevresine bariyerler çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2021-09-23 15:32:22



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