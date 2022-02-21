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Saffet Sancaklı: "Spor, siyaset üstü bir şeydir" Saffet Sancaklı kick boks maçı yorumladı

İHA

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Büyükler Profesyonel Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nın final müsabakalarını takip etti. Televizyon canlı yayınında da müsabakalardan birinde yorumculuk yapan eski milli futbolcu Sancaklı, "Spor, siyaset üstü bir şeydir. Herkesi spor yapmaya, yaptırmaya davet ediyorum" dedi.

Saffet Sancaklı: "Spor, siyaset üstü bir şeydir" Saffet Sancaklı kick boks maçı yorumladı

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Büyükler Profesyonel Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nın final müsabakalarını takip etti. Televizyon canlı yayınında da müsabakalardan birinde yorumculuk yapan eski milli futbolcu Sancaklı, "Spor, siyaset üstü bir şeydir. Herkesi spor yapmaya, yaptırmaya davet ediyorum" dedi.
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Profesyonel Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nın final müsabakalarını izledi. Maçları seyretmekle kalmayan Sancaklı, canlı yayında yorumculuk da yaptı. Eski milli futbolcu Sancaklı, organizasyona dair açıklamalarda bulundu.

"Spor, siyaset üstü bir şeydir"
Sporla ilgili organizasyonlara özellikle katılmaya çalıştığını ve bunun kendisini rahatlattığını söyleyen Sancaklı, "Hakikaten çok güzel bir ortam. Bizim de bugün bütün gün burada çalışmalarımız vardı. Böyle sporla ilgili organizasyonlar olduğu zaman ben özellikle katılıyorum, rahatlıyorum. Bizim de ufak tefek katkımız oluyor. Spor, çok önemli bir şeydir. Spor, siyaset üstü bir şeydir. Herkesi spor yapmaya, yaptırmaya davet ediyorum. Hangi branş olursa olsun. Çocuklara bırakın hangi branşa gitmek istiyorsa gitsin ama eğer sağlıklı bir kafa ve sağlıklı bir vücut istiyorsa mutlaka spor yapsın" dedi.
Televizyon canlı yayınında müsabakalardan birinde yorumculuk yapma deneyimini de yaşayan eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, dövüş sporlarına çocukluğundan beri özel ilgisi olduğunu belirtti. Sancaklı, "Bende çocukluğumdan beri dövüş sporlarına karşı bir ilgi var. Yaptım da. Çocuklarım da spor yapıyor. Sporun her çeşidini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Spor, hayati önem taşıyor"
Sporun hayati bir önem taşıdığının altını çizen Sancaklı, "Kocaeli büyük bir şehir. Sanayi burada, her şey var. Deniz var, göl var, dağ var. Yani aslında biraz daha üzerine eğilip spor şehri yapmamız lazım Kocaeli’yi. Çünkü her türlü imkanımız var. Her türlü olanağımız var. Herkes elinden geleni yapıyor ama biraz daha fazla spora eğilmemiz lazım. Spora eğilirsek, gençleri spora teşvik edersek kötü alışkanlıklardan da kurtarmış oluruz. Onun için spor hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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