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107 kilo eroinle yakalanan sanık: 600 bin TL teklif ettiler, gaflete düştüm

DHA

107 kilo eroinle yakalanan sanık: 600 bin TL teklif ettiler, gaflete düştüm


Dinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'de, narkotik polislerince 107 kilo eroin taşınan 2 TIR'da yakalanan tutuklu sanıklar baba ve 2 oğlu ile kuzeninin yargılanmasına başlandı. Savunma yapan baba İbrahim Karadaş, "Uyuşturucuyu taşımam için 600 bin TL para teklif ettiler. Anlık gaflete düştüm ve kabul ettim. Pişmanım, bir sefere mahsus beni affedin" dedi.
Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu 12 Ekim 2021'de, Şanlıurfa'dan İstanbul'a giden 2 TIR'a, İzmit geçişinde operasyon düzenledi. Ekiplerin narkotik köpeği 'Talisca' ile yaptıkları aramada, TIR'ların dorselerinin çatı iskeletini oluşturan çelik boru profillerin içine gizlenen 447 paket halinde 107 kilogram eroin bulundu. Gözaltına alınan İbrahim Karadaş, oğulları Mehmet Fatih Karadaş ve A. Karadaş ile kuzeni Mehmet Mikail Korkmaz, 14 Ekim 2021'de mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar İbrahim Karadaş, Mehmet Fatih Karadaş ve Mehmet Mikail Korkmaz ile avukatları hazır bulundu. Sanık A. Karadaş'ın ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyası ayrıldı.
'TEHDİT ETTİ'
Duruşmadaki savunmasında nakliyeci olduğunu söyleyen İbrahim Karadaş, "İşim dolayısıyla N.A. isimli kişi ile iki yıldır tanışıyoruz. Kendisinin uyuşturucu madde ticareti sebebiyle cezaevine girmişliği de vardır. N.A., bana kendisinde uyuşturucu madde olduğunu söyledi. Bunu İstanbul'a götürmem için 600 bin TL para teklif etti. Ben hayatımda böyle büyük parayı bir arada görmedim. Bir anlık gaflete düştüm ve kabul ettim. N.A., yakalandığım taktirde onun ismini vermememi tembihledi ve ismini verirsem aileme zarar vereceği şeklinde beni tehdit etti" diye konuştu. 
'UYUŞTURUCUYU YÜKLEDİĞİMDE OĞLUM KARANTİNADAYDI'
Savunmasında eroini TIR'lara Hakkari Yüksekova'da yerleştirdiğini belirten Karadaş, "Kendi TIR'ımla Şanlıurfa'dan Yüksekova'ya gittim. Orada eroinleri TIR'ın dorse kısmında bulunan borulara yerleştirdik. İlk etapta 52 kilo sığdı. Şanlıurfa'ya geri döndüm ve oğlumun dorsesini ödünç aldım. Geri kalan 55 kilo uyuşturucuyu da o dorseye yerleştirdik. N.A.'nın elinde daha da fazla uyuşturucu vardı. Dorselere sığmayan kısmını kendi evine götürdü. Oğlum Mehmet Fatih Karadaş o sırada koronavirüs olduğu için karantinadaydı. Kendisinin bu olaydan haberi yoktur. Onun karantinasının bitmesinin ardından yola çıktık. N.A. ile sürekli iletişimde olmama rağmen HTS kayıtlarında bunun tespiti yapılamamış. Bunun tekrardan araştırılmasını istiyorum" dedi.
'16 YAŞINDAKİ OĞLUM İSTANBUL'U GÖRMEK İSTEDİĞİ İÇİN GELDİ'
Diğer sanıkların uyuşturucu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını öne süren Karadaş, "Mehmet Mikail Korkmaz benim dayımın oğlu olur. Kendisi İzmit'te iş buldu. Biz İstanbul'a nakliyata gideceğimiz için kendisini geçerken bırakmamızı istedi. Kimsenin uyuşturucudan haberi olmadığı için tereddüt ettim. Ancak akrabam olması sebebiyle kendisini kıramadım. 16 yaşındaki diğer oğlum A. Karadaş da İstanbul'u görmek istediği için benimle gelmek istedi. Israr ettiği için o da bizimle geldi. Ben ve kuzenim Mehmet Mikail aynı TIR'la oğullarım Mehmet Fatih ve A. Karadaş ise ikinci TIR'la yola çıktık. Kocaeli sınırına girdiğimizde polis bizi durdurdu" dedi.
Uyuşturucu taşıdığı için pişman olduğunu belirten İbrahim Karadaş, "Araçlarda uyuşturucu çıkınca bizi tutukladılar. Ben bu suçu işlediğim için çok pişmanım. Bir sefere mahsus beni affedin. 8 tane çocuğum var. Benim dışımda kimsenin eroinden haberi yoktu. Uyuşturucunun bulunmuş olmasına ve kimsenin zarar görmemesine çok mutluyum" diye konuştu. 
'KUZENİM İSTANBUL'A GELDİĞİ İÇİN BİRLİKTE YOLA ÇIKTIM'
İzmit'te iş bulduğu için kuzeniyle birlikte yola çıktığını söyleyen Mehmet Mikail Korkmaz ise savunmasında, "Kocaeli'de yaşayan kuzenim bana iş ayarladı. Diğer kuzenim İbrahim Karadaş İstanbul'a geldiği için onunla birlikte yola çıktım. Kocaeli'ye geldiğimizde bu olaylar patlak verdi. Benim uyuşturucuyla alakalı bir bilgim yok. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Mehmet Fatih Karadaş da "Uyuşturucunun TIR'lara yüklendiği tarihte ben evde karantinadaydım. Yola çıkarken benim uyuşturucudan haberim yoktu. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-03-05 15:12:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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