Kocaeli'de tır ve kamyonlara uygulanan kısıtlama kaldırıldı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Kocaeli'de yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte tır ve kamyonlara getirilen kısıtlama kaldırıldı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilerin değerlendirilmesi neticesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve kamyon trafiğine yönelik getirilen kısıtlama bugün saat 06.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Tır ve kamyon sürücülerimize anlayışları ve gösterdikleri sabır nedeniyle teşekkür ediyoruz. Araçlarda kış lastiği kullanımına, zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaya dikkat edelim" denildi.

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