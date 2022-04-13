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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baldızını hamile bıraktığı iddia edilen enişte hakim karşısına çıktı

İHA

Baldızını hamile bıraktığı iddia edilen enişte hakim karşısına çıktı

Kocaeli'de antidepresan ilacı içtikten sonra uykuya dalan baldızına cinsel istismarda bulunduğu ve hamile bıraktığı iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.
Olay, 2021 yılında Kocaeli'de meydana geldi. İddiaya göre T.S., baldızı M.K.'ye (40) uykusundayken cinsel istismarda bulundu. Olayın ortaya çıkmasıyla T.S. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen T.S., olay günü alkolün etkisinde olduğunu ve baldızı M.K.'nin isteğiyle birliktelik yaşadıklarını iddia etti. 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen M.K. ise olay günü antidepresan ilacını içerek uyuduğunu, ilacın etkisiyle sabaha kadar uyanmadığını, eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, hamile kaldığını ve bebeği aldırdığını belirtti. T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık T.S., mağdur M.K. ve yakınları katıldı. İfadesinde, M.K.'nın psikolojik rahatsızlığı sebebiyle antidepresan kullandığını söyleyen babası, "Damadım T.S.’nin, kızım M.K. ile cinsel ilişkiye girdiğini öğrendim ancak ben buna inanmak istemedim. Kızım M.K. hasta olduğu için ilaç kullanıyor. Aradan bir ay geçip M.K.’nin hamile olduğunu öğrendikten sonra kızımın doğruyu söylediğini öğrendim. Bu olay sonrası hemen şikayette bulunduk" dedi.
Tutuklu sanık T.S.'nin eşi F.S. ise "Olay tarihinde işteydim. Eve geldiğimde eşim ve kız kardeşim evde oturuyorlardı. Kız kardeşim bana hastaneden geldiğini söyledi ancak ben hastaneye gerçekten gidip gitmediğini bilmiyorum. Gece yatmak için odama gittim, kısa bir süre sonra da eşim uyumak için yanıma geldi. Sabah saat 06.30’da eşim işe gitmek için uyandı. Gece saatlerinde eşimin yanımda olup olmadığını bilmiyorum. Sabah kalktığımda eşim mutfaktaydı, kız kardeşim ise evden gitmişti. 2 gün sonra bu olaylar ortaya çıktı ve babam eşimi darp etti. Benim bildiklerim bunlardan ibarettir" diye konuştu.

"Eşim mağdur durumda"
Bir önceki duruşmada M.K. uyuduğu sırada kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen T.S., "Ailem, eşim dışarıda mağdur durumdadır, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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