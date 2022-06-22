Velayeti annesine verilen Sudenaz polisin kucağında 'baba' diye ağladı



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, mahkemenin velayetini annesine vermesi üzerine 8 yaşındaki Sudenaz, icra memurları ve polis tarafından babası Dursun Türkkan'dan (37) alındı. Polis, Sudenaz´ı kucağında taşırken küçük kız `baba´ diye bağırarak ağladı.

Zonguldak'ta yaşayan dini nikahlı Dursun Türkkan ve M.Y.´nin, 2014 yılında Sudenaz isimli çocukları dünyaya geldi. Çift daha sonra ayrılma kararı alırken, Dursun Türkkan, 2021 yılında Gebze 3. Aile Mahkemesi'ne velayet davası açtı. Mahkeme heyeti çocuğun velayetinin anneye verilmesine karar verdi. Bunun üzerine icra memurları ve polisler küçük kızı babasından alarak annesine verdi. Kadın bir polis, Sudenaz´ı kucağında taşırken, küçük kız `baba´ diyerek ağladı. Dursun Türkkan o anları cep telefonuyla görüntüleyerek, sosyal medyada paylaştı.

ANNESİNİN HASTANEDE ÇOCUĞUNU KAÇIRDIĞI İDDİASI

Çocuğunun annesiyle resmi nikah yapmadan yaşadıklarını söyleyen Dursun Türkkan, "M.Y. ile resmi olarak nikahımız yoktu fakat birlikteliğimizden Sudenaz isimli kızım dünyaya gelmişti. Fakat karşı tarafın ailesinden sorunlar yaşadığımız için dayısı çocuğumu benden evlatlık istedi doğmadan önce. Ben de böyle bir şeyin olmayacağını, çocuğumu onlara veremeyeceğimi söyledim. Ben bir babayım, bir insan evladını veremez. Zonguldak´ta çocuğum rahatsızlandı. Epilepsi teşhisi konuldu, kalbi de delik. Hastanede tedavi altına alındı. 15 gün boyunca Sudenaz, hastanede tedavi gördü. Orada ben refakatçiydim fakat kadınların olduğu bir servis olduğu için refakat işini annesine bıraktım. Hastane önünde 15 gün boyunca kızımı bekledim, ailem de destek oldu. Çocuğumun bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Annesi beni alışverişe gönderdikten sonra çocuğu hastaneden kaçırdı. Doktorlarla birlikte tutanak tuttuk. Aile mahkemesine vermiştim o tutanağı" dedi.

`ÇOCUĞUMU BİR GÜNLÜĞÜNE İSTEDİM VE VERMEDİM´

Çocuğunu yıllarca göremediğini belirten Türkkan, "2018 yılında çocuğumu `Çocuk teslim tutanağı´ ile aldım. Annesi bana verdi ve 2-3 gün sonra da çocuğumu kaçırdı diye savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Ben de çocuk teslim tutanağını verdim ve savcılık tutanaktaki imzaların gerçek olduğu kanaatine vardı. Oradan çıktıktan sonra eski eşim 2-3 gün görmek için çocuğu istedi, o sıra okula yazdıracaktık. Çok ısrar edince sonuçta annesidir diye verdim çocuğu ve ondan sonra çocuğumu 7 yaşına kadar göremedim. Yıllar sonra çocuğumu görünce, ayaklarının yara içinde olduğunu ve yaraların iltihaplanmış olduğu gördüm, bana çocuğun düştüğünü söylediler ama ben inanmadım. Polise suç duyurusunda bulundum ama bir sonuca varamadım. Çocuğumu bir günlüğüne istedim ve çocuğumu vermedim. Çünkü elimde çocuk teslim tutanağı vardı. O süreçte aile mahkemesine gidip velayet davası açtım, arkamdan kaçırdı diye suç duyurusunda bulunmuşlar. Dün de Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı çocuğun teslim edilmesine karar vermiş. Mahkeme ara karar vermiş, benim haberim bile yoktu. Çocuğun velayetinin anneye verilmesine karar verilmiş. Aynı zamanda 600 lira nafakaya hükmedilmiş." diye konuştu.

`PSİKOLOJİM BOZULDU'

Türkkan çok üzgün olduklarını, psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Psikologlar ve icra memurları çocuğuma `Annenin yanında daha mutlu olacaksın, annen daha güzel bakacak sana´ diye şeyler söyledi. Kulağımla duydum, gözümle gördüm bunları. Çocuğum ise o sırada, `Ben anneme gitmek istemiyorum, annem şiddet uyguluyor, beni dövüyor´ diye söyleniyordu. Ben o anda bir baba olarak yıkıldım. Ailem de çok üzüldü bu olayı bu şekilde görünce. Bizim gerçekten psikolojimiz bozuldu. Hem çocuğumun hem benim hem de ailemin psikolojisi bozuldu. Yetkililerden yardım istiyoruz aile olarak perişan ettiler bizi."

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-06-22 17:52:50



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