Başiskele’de bayram temizliği başladı

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Başiskele Belediyesi, Kurban Bayramına sayılı günler kala ilçenin dört köşesini dip bucak temizlemek için çalışmalara başladı.

Kent genelinde temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdüren Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hummalı bir çalışma gerçekleştirerek ilçeyi bayrama hazırlıyor. Bayram temizliğine girişen belediye ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydanları, ana arterleri, cadde ve sokakları, cami avlularını ve halkın ortak kullanım alanlarını büyük bir titizlikle temizliyor. Yol süpürme araçları ve su tankerleriyle sokak ve caddeleri temizleyen Başiskele Belediyesi ekipleri, 35 kişilik mobil temizlik ekibiyle kaldırım ve orta refüjlerdeki çöpleri özenle temizleyerek bayram temizliği yaptı.

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