TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' araçları yarıştırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' araçları yarıştırılıyor

DHA

TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' araçları yarıştırılıyor


Ergün AYAZDinçer AKBİR/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde, TEKNOFEST kapsamında, `Hyperloop Geliştirme Yarışması´ sürüyor. Yarışlarda, İTÜ Hyperbee takımı ile Selçuk Üniversitesi Kapsül Hyperloop takımı, araçlarıyla en önemli aşama kabul edilen levitasyonu geçmeyi başardı.
TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) `Hyperloop´ yarışları devam ediyor. Teknoloji alanında üniversiteli öğrencilerin teşvik edilmesi ve kendilerini geliştirmeleri adına TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk defa gerçekleştirilen `Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda `beşinci nesil ulaşım modu´ olarak anılan hyperloop teknolojisinde tasarlanan araçlar, vakumlu tünelde raya temas etmeden ilerliyor. Finalde 16 takım yarışıyor. Yarışmada İTÜ Hyperbee takımı ile Selçuk Üniversitesi Kapsül Hyperloop takımı, nesnelerin havada kalmasını sağlayan levitasyonu geçmeyi başardı.
Organizasyonda vakum tünelinde değerlendirme ve puanlamaların devam ettiğini belirten TÜBİTAK Baş Uzman Araştırmacı Ahmet Avşar, "2 takımımız levitasyon gösterisi yaptı. Vakum tünelinde değerlendirmelerimiz ve puanlamamız devam ediyor. Yarın yarışmamızı tamamlayarak öğrencilerimizi bir sonraki sene ki yarışma hazırlıkları için tekrardan hazırlıyor olacağız" diye konuştu.
Konya Selçuk Üniversitesi Kapsül Hyperloop takımından Bilal Gök ise "9 aydır çalışmamız sürüyor. 16 kişiden oluşan bir ekibimiz var. Çok emek verdik. Yarışmanın en önemli aşamalarından biri olan levitasyonu başardık. Aracımız havaya kalkabildi. Şimdi son kontrolümüz var. Geçince tünele aracımızı sokma şansını yakalamış olacağız. Ayrıca vakum tüneline göre tasarladık aracımızı. Daha sonra da aracımız vakum tüneline girecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-08-18 17:35:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hamam suyundan etkilenen 7 kişi, hastanelik oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hamam suyundan etkilenen 7 kişi, hastanelik oldu/ Ek ...
Hamam suyundan etkilenen 7 kişi, hastanelik oldu
YEREL HABERLER Hamam suyundan etkilenen 7 kişi, hastanelik oldu
Kocaeli'de aranan 20 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de aranan 20 hükümlü yakalandı
Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden ...
Kocaeli'de hamamda fenalaşan 7 kadın zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de hamamda fenalaşan 7 kadın zehirlenme ...
Kocaelispor, Hazarhan Karaca'yı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Kocaelispor, Hazarhan Karaca'yı kadrosuna kattı
Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın ...
Tekme tokat kavga ettiler, polisi görünce kaçtılar
YEREL HABERLER Tekme tokat kavga ettiler, polisi görünce kaçtılar
Düzce ve Kocaeli'de balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor
YEREL HABERLER Düzce ve Kocaeli'de balıkçılar "vira bismillah" demek ...
Kocaeli'de 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın ...
Karamürsel'de 92 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Karamürsel'de 92 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları ...
Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 ...
Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' geliştirme yarışması 
YEREL HABERLER TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' ...
Kocaeli'de "16. Sevgide Buluşalım" etkinliği düzenlenecek
YEREL HABERLER Kocaeli'de "16. Sevgide Buluşalım" etkinliği ...
Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler anıldı
Kocaeli'de uygulama noktasında ters yönden gelen otomobilin çarptığı polis yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uygulama noktasında ters yönden gelen ...
Depremin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Depremin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi/ Ek ...
Depremin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi
YEREL HABERLER Depremin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi
Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla ...
Karamürsel'de 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Karamürsel'de 300 kök Hint keneviri ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.