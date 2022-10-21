Erol POLAT/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TIR´ın arkadan çarptığı otomobil parçalanırken, Engin Ağcegöz ile Polonya vatandaşı Szymon Szczepan yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze kesiminde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Kerim Uğur Ö. idaresindeki 76 AB 230 plakalı TIR, Engin Ağcegöz idaresindeki 34 BIB 644 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil parçalanırken, Engin Ağcegöz ile Polonya vatandaşı Szymon Szczepan araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 2 kişiyi araçtan çıkardı. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2022-10-21 23:56:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.