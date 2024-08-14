Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de denize giriş yasağı | Son dakika haberleri

        Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de denize giriş yasağı

        Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kocaali, Kaynarca ve Karasu ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde elverişsiz koşullar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:53 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 ilde denize giriş yasağı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye'nin Karadeniz'e kıyısı olan üç ilde elverişsiz koşullar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesi kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ve yarın ilçedeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

        Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

        DÜZCE

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 3 metreyi buldu.

        İlçedeki sahillerde, yoğun dalga ve rip akıntısının etkili olması nedeniyle kaymakamlık kararıyla denize girmek yasaklandı.

        Cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları ikaz ediyor.

        SAKARYA

        Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #kocaeli
        #düzce
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Çenesine demir korkuluk saplandı!
        Çenesine demir korkuluk saplandı!
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Görenler tanıyamadı!
        Görenler tanıyamadı!
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı