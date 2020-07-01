AA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

AA'nın haberine göre, Emek Mahallesi Yükselen Sokağı'nda, pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi. Test sonucu pozitif çıkan ve tedavi altına alınan 6 kişinin, diğer evlerdeki bazı vatandaşlarla temas kurdukları gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.

Sokakta başlatılan karantina uygulamasının 7 gün süreceği ve vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı bildirildi.