Kocaeli’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Giriş: 24.09.2025 - 22:17 Güncelleme: 24.09.2025 - 22:17
D-100 kara yolu Hacıhalil Mahallesi İstanbul istikametinde, Nurettin G. idaresindeki otomobil ile Bekir B. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kamyonet sürücüsü Bekir B. ile eşi Gülay B. ve araçta bulunan bir çocuk, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
