        Kocaeli'de polislere bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli etkisiz hale getirildi | Son dakika haberleri

        Kocaeli’de polislere bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli etkisiz hale getirildi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aranması olan 33 yaşındaki Sinan T., bıçakla polis ekiplerine direnince vurularak etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 22:12 Güncelleme: 24.11.2025 - 22:12
        Polise bıçakla direnince etkisiz hale getirildi
        Kocaeli’deki olay, saat 14.00 sıralarında, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Aranması bulunan Sinan T.’yi fark eden polis ekipleri, şüpheliye teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara uymayan şüpheli, bıçakla polis ekiplerine direnince vurularak etkisiz hale getirildi.

        Sinan T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karnından yaralandığı öğrenilen Sinan T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
