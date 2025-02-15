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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor: 2 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kocaelispor: 2 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Kocaelispor, evinde Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti. Oğulcan Çağlayan ve Josip Vukovic'in golleriyle galibiyete ulaşan lider Kocaelispor, puanını 54'e yükseltti. 56. dakikada Ferhat Yazgan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Çorum FK ise haftayı 38 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 20:55 Güncelleme: 15.02.2025 - 20:55
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        Kocaelispor evinde zorlanmadı!
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        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Kocaelispor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Kocaelispor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 2'de Oğulcan Çağlayan ve 71. dakikada Josip Vukovic attı.

        Konuk ekipte forma giyen Ferhat Yazgan, 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 52'ye yükseltirken, Çorum FK ise 38 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Çorum FK, evinde Adanaspor'u ağırlayacak.

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