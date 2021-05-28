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Kocaelispor Antrenörü Turgay Karslı: İyi oyunla haklı bir galibiyet aldık

Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un antrenörü Turgay Karslı, elde ettikleri sonuçtan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kocaelispor Antrenörü Turgay Karslı: İyi oyunla haklı bir galibiyet aldık

Uzun süreli yeni tip koronavirüs tedavisinin ardından Sakaryaspor maçında takımın başında yer alan Mustafa Reşit Akçay, rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılmadı. Akçay'ın yerine basın toplantısında konuşan antrenör Turgay Karslı, "İyi oyunla haklı bir galibiyet aldık ve TFF 1. Lig'e çıktık." dedi.

Normal sezonda bir lig mücadelesi verdiklerini ve play-off'ta turnuva tekniğinde maçlar yaptıklarını vurgulayan Karslı, "Bütün çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Oyuncuların günler öncesinden buna uygun oynamalarını istedik. Onları hazırlarken sorunlar yaşadık ama oyuncuların performansı üst seviyedeydi. Rakibe fırsat vermeyen, ikinci bölgede kalabalık kalan, eline geçen fırsatları da iyi değerlendiren bir Kocaelispor vardı." diye konuştu.

TFF 1. Lig'den sonra hedeflerinin Süper Lig olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Karslı, "Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var. Bir üst ligde çok iyi takımlar var. Süper Lig'den gelen iki Ankara ekibi bulunuyor. Büyük yatırımlar yapmış Samsunspor ve Altınordu gibi kaliteli takımlar var. Alt ligden gelip bir sonraki sezon üst tarafa çıkmak zor olacak. Akıllıca yatırım yapan, doğru transferler politikası izleyen ve şansını iyi kullanan takımlar bunu başaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise erken yedikleri golün bütün planlarını bozduğunu belirterek, "Bireysel hatalar sonrası gol yedik. Kırmızı kart da direncimizi düşürdü. Karşılık veremedik. Yenildiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

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