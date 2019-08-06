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HaberlerGündemSon dakika kapkaç şoku! Adana'da eşi ve bebeğiyle yolda giden kadın kapkaça uğradı

Kocası ve bebeğiyle yolda yürüyen kadına kapkaç şoku!

İHA

Adana'da eşi ve bebeğiyle yolda giden kadın kapkaça uğradı. Motosikletli zanlının çantasını alıp kaçmasının ardından kadın şoka girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anda ne yapacağını şaşıran çift bir süre sonra polisi aradı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı

kapkaç

Adana'da eşi ve bebeğiyle yolda giden kadın kapkaça uğradı. Motosikletli zanlının kadının çantasını alıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

 

İHA'nın haberine göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 Haziran günü Saydam Caddesinde H.G. (33) isimli bir kadının içinde cep telefonu bulunan çantası kapkaç yöntemiyle çalındı. Bir başka olayda ise 26 Temmuz günü Güney Kuşak Bulvarında S.E. (46) kadının içinde bin 500 lira parası olan çantası kapkaç yöntemiyle çalındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bu olayları çözmek için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlının birinin Veysel K. (24) olduğunu belirledi. Zanlı, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Şahıs, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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