Kocasinan Belediyesi'nden

AA

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi'nin "glütensiz Kayseri mutfağı" 11 Şubatta hizmete açılacak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile Kayseri'nin yöresel lezzetlerinin glütensiz olarak üretileceği "Kafe Sinan"ı ziyaret etti.

Burada profesyonel aşçılar tarafından hazırlanan lezzetleri tadan Çolakbayrakdar, 11 Şubat Cumartesi günü açılışı yapılacak olan tesise, tüm Kayserilileri davet etti.

İnsanların hayatını kolaylaştıran belediyecilik faaliyetleri yürüttüklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kayseri'de glüten hassasiyeti olan hemşehrilerimizin uzunca süredir beklediği, Kayseri mutfağına ait yağlama, mantı ve yağ mantısı gibi her türlü ürün bu tesiste olacak. Profesyonel aşçılarımızın ve hocamızın yapmış olduğu ürünlerin tadına biz önceden baktık. Ürünlerin her biri harika olmuş. Bu ve buna benzer tesisleri hayata geçirerek, sözlerimizin ardında olduğumuzu göstermiş oluyoruz. Glüten hassasiyeti olan veya glütensiz ürünlerle beslenmeyi tercih eden bütün hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun."