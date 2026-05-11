Ata tohumunun önemine de dikkat çeken Çolakbayrakdar, "Ana tema, bu tohumun yerel bir tohum olması, hibrit olmaması ve bu topraklarda yetişen bir ürün olması. İnsanlarımızın yıllardır severek tükettiği, lezzetiyle tanıdığı bir ürün olması nedeniyle de gördüğünüz gibi çok ciddi bir ilgi ve alaka var. Ben buradan bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Bu işe ilk başladığımızda temel amacımız şuydu; bu tohumlar hibrit olmayan, kendini çoğaltabilen tohumlar. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu domatesleri tükettikten sonra içerisinden çıkan çekirdekleri kurutarak bir sonraki yıl için saklayabilir, kendileri de yetiştirip çoğaltabilirler. Organizasyonumuz da bu düşünceyle başlamıştı. Ben bu sene yine bunu hatırlatmak istiyorum. Eğer sizler de bu tohumları çoğaltırsanız, hemen yanı başınızdaki eşinize, dostunuza da ulaştırabilir, onlara da dağıtabilirsiniz. Artık bu organizasyon Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşmiş durumda" diye konuştu.