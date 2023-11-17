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        Haberler Gündem Kocasını öldürdü, babasını boğmaya çalıştı!

        Kocasını uyurken bıçaklayıp öldürdü, kendi babasını boğmaya kalkıştı

        Sakarya'da feci bir olay meydana geldi. Kentte psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen bir kadın, kocasını uyurken bıçakla öldürdü. Emine B. adlı kadın daha sonra ise evde bulunan kendi babasını da boğmaya çalıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:09
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        Kocasını öldürdü, babasını boğmaya çalıştı!
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Emine B. (40), uyuyan eşi Eyüp B'yi (48) bıçaklayarak öldürüp, evde bulunan kendi babasını da seccade ile boğmaya çalıştı.

        DHA'da yer alan habere göre Emine B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Olay, saat 02.00 sıralarında Bostan ailesinin Duman Mahallesi´nde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Emine B., eşi Eyüp B.´yi uyurken bıçakladı.

        Emine B. daha sonra odadan çıkarak bu kez evde bulunan babası Ahmet G.´yi seccade ile boğmaya çalıştı. Ahmet G.´nin çığlıkları üzerine odaya giren E.B.´nin kızı, dedesini, annesinin elinden aldı.

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        Evde bulunan diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Eyüp B.´nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Yapılan incelemenin ardından Eyüp B.'nin cenazesi morga kaldırılırken, Emine B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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