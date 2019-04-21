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Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde, geçen yıl haziran ayında, bir fabrikada çalışan Zülfikar Tuncer (39) ile eşi İpek Tuncer (34) arasında oturdukları apartman dairesinde tartışma çıktı. Tartışma, apartmanın merdivenlerinde de devam etti. İpek Tuncer, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Zülfikar Tuncer merdivenden yuvarlandı ve başını çarptı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zülfikar Tuncer'in öldüğü belirlendi.
Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Zülfikar Tuncer.
CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
DHA'da yer alan habere göre İpek Tuncer ise apartmanın dışında, yol ortasında yerde yatarken bulundu. Hastanedeki müdahalesinin ardından gözaltına alınan İpek Tuncer, tutuklanarak cezaevine kondu.
Olaydan sonra şoka giren İpek Tuncer, kendisini sokağa böyle atmıştı.
ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ
İpek Tuncer'in, 'kasten eşini öldürmek' suçundan Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya 2 çocuk annesi tutuklu sanık İpek Tuncer, avukatı Veysel Aşkın, ölen Zülfikar Tuncer´in ablaları ile avukatları katıldı. Duruşmada mütalaa veren savcı, sanığın toplanan deliller ve alınan ifadelere göre, ömür boyu hapsini ve tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.
"ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM..."
Mahkeme heyeti, daha önceki savunmalarında, "Akşam kavga ettik, sabah ilişkiye girmek isteyince tartıştık. Bu sırada, korkutmak için savurduğum bıçak göğsüne saplandı. Yaralandığını görünce korkup, dışarı kaçtım. Öldürmek isteseydim bıçağı kalbine vururdum" diyen İpek Tuncer'e söz verdi. İpek Tuncer, "Benim eşimi asla öldürmeye ve yaralama maksadım olmadı. Beni sağ kolumdan tuttuğunda kendimi kurtarmak için bıçağı salladım. Eğer öldürme niyetim olsaydı, sol tarafına kalbine vururdum ve bunu çocukların bulunduğu ortamda yapmazdım" dedi. Sanık avukatı Veysel Aşkın, savunma için süre talep etmesi üzerine, mahkeme heyeti duruşmayı karar verilmek üzere erteledi.
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