Kod Adı Londra filmi konusu ne? Kod Adı Londra filmi oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Babak Najafi'nin, senaristliğini ise Creighton Rothenberger, Katrin Benedikt, Chad St. John, Christian Gudegas'ın üstlendiği Kod Adı Londra filmi araştırılıyor. İşte yetenekli oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Kod Adı Londra filmi hakkında merak edilenler
KOD ADI: LONDRA FİLMİ KONUSU NE?
İngiltere Başbakanının zamansız vefatı sonrası, Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs (Angela Bassett), Londra’da düzenlenecek cenaze töreninde Banning’i (Gerard Butler) Başkan Asher’ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olarak görevlendirir.
Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlikli organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra’da bombalar patlamaya başlar. Asher, Banning, ve Jacobs silahlı çatışmalar ve patlamaların ortasında kalırlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkar ve iletişim kaynakları çöker.
Tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher’ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır.
KOD ADI: LONDRA FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Gerard Butler - Mike Banning
Aaron Eckhart - Benjamin Asher, ABD Başkanı.
Morgan Freeman - Allan Trumbull,
Alon Moni Aboutboul - Aamir Barkawi
Angela Bassett - Lynne Jacobs
Robert Forster - General Edward Clegg
Melissa Leo - Ruth McMillan
Radha Mitchell - Leah Banning
Charlotte Riley - Jacqueline "Jax" Marshall
Jackie Earle Haley - DC Mason
Sean O'Bryan - Ray Monroe
Mehdi Dehbi - Sultan Mansoor
Waleed Zuaiter - Kamran Barkawi, Aamir Barkawi'nin oğlu ve uşağı.
Colin Salmon - Chief Kevin Hazard
Patrick Kennedy - John Lancaster
Bryan Larkin SAS Lieutenant Will Davis
Deborah Grant - Doris, Leah'ın annesi
Anthony Delancy - Jacques Mainard
Alex Giannini - Antonio Giusti
Nancy Baldwin - Agnes Bruckner
Nigel Whitmey - Robert Bowman
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