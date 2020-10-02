Kol ağrısı; aşırı yüklenme sonucunda basit bir nedenden dolayı meydana gelmişse kişinin dinlenmesi ve koluna çok fazla yüklenmemesi tavsiye edilmektedir. Bu durum sonrasında ağrı birkaç gün içerisinde düzelmektedir.

Eğer kol ağrınız kendine özgü bir durumdan dolayı oluşmuşsa, doktorunuz size ilaç tedavisi yöntemini uygulayabilir. Bu yöntemde genel olarak kas gevşetici ilaçlar ile yapılmaktadır. Bu ilaçlar kaslarınızla ilgili bir sorun olduğu takdirde kullanılmaktadır.

Vücutta ortaya çıkan bazı bakteriyel enfeksiyonlarda kol ağrısına neden olabilmektedir. Bu tespit edildiği takdirde antibiyotik tedavisine başlanmaktadır. Eğer bu ağrılar sinirlerde meydana gelen bir durumdan kaynaklanıyorsa B vitamini içeren besinler ya da takviye yapılabilmektedir.

Kol ağrısı tedavisindeki yöntemlerden biri de cerrahi müdahale yapılmasıdır. Kolda meydana gelen kırıklarda ve boyun fıtığının ilerleyip, yayılmamasından kaynaklı durumlarda ameliyat tercih edilmektedir.

Kol ağrısı için tedaviye başlanmadan önce sebebinin anlaşılması çok önemlidir. Buna uygun olarak basit bir istirahat, kısa süren bir ilaç tedavisi ya da ona uygun şekilde cerrahi tedavi yöntemi uygulanabilmektedir.