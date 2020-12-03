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Kolay elmalı kurabiye tarifi, nasıl yapılır?

Hazırlaması çok kolay ve bir o kadar lezzetli olan elmalı kurabiyeleri, pratik bir şekilde evinizde yapabilir, konuklarınıza ikram edebilirsiniz. Peki elmalı kurabiye tarifi nedir? Elmalı kurabiye nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Kolay elmalı kurabiye tarifi, nasıl yapılır?

Çay saatlerinin ve altın günlerinin olmazsa olmaz çeşidi elmalı kurabiyedir. Yapılışı da çok kolay ve lezzetli olan elmalı kurabiyeleri, pratik bir şekilde evinizde yapabilirsiniz. Sevdikleriniz, yaptığınız kıyır kıyır olan elmalı kurabiyelerinizi çok sevecekler.

Kolay Elmalı Kurabiye Tarifi İçin Gereken Malzemeler:

İç Harcı İçin ;

1 adet elma

2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı tarçın

Yarım fincan şeker

Hamuru İçin ;

1 tatlı kaşığı yoğurt

50 gram margarin

Yarım fincan pudra şekeri

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı un

Süslemek İçin ;

Pudra şekeri

Kolay Elmalı Kurabiye Yapılışı:

Kurabiyemize önce iç harcı hazırlayarak başlıyoruz.

Elmaları bir tencereye rendeleyin.

Üzerine tarçın ve şeker ekleyerek, suyunu çekene kadar kavurun.

Suyunu çekince ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Soğuyunca cevizleri de ekleyip, bir güzel karıştırın.

Ardından hamuru yapmaya başlayın.

Oda ısısında olan margarini yoğurma kabına alıp, üzerine un hariç bütün malzemeleri ekleyin.

Macun kıvamına gelene kadar yoğurun.

Daha sonra unu da ekleyip, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

İstediğimiz şekillerde hamuru açıp şekil vererek, iç harçları doldurun.

Önceden ısıtılmış, 170 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin.

Pudra şekeri üzerine serpip, servise hazır hale getirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Öncelikle kurabiyenin hamurunu yapmaya başlamadan önce elmaları rendeleyin.

Üzerine toz şeker katarak kavurun.

Bu esnada elmalar suyunu salacaktır.

Elmalar suyunu çekince ocağın altını kapatın.

Soğumasını bekleyin.

Yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını alın.

Hamur karışımına un elenerek ve yavaş yavaş eklenir.

Hamur kulak memesi kıvamında olmalıdır.

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