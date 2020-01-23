Kek, çayın yanında en hafif giden tatlı türlerindendir. Bazıları sade kek sevebilir ama bugün sizlere havuçlu cevizli kek, unsuz şekersiz diyet kek, kakaolu kabarık kek ve muzlu kek tariflerini vereceğiz. Canınız hangi keki yapmayı çekiyorsa onu yapabilirsiniz. İşte kolay kek tarifleri...

HAVUÇLU CEVİZLİ KEK TARİFİ

Malzemeleri:

3 yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt (çıtır bir kek istiyorsanız yoğur da tercih edebilirsiniz

1 su bardağı ceviz içi

1 havuç rendesi

3 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

HAVUÇLU CEVİZLİ KEK NASIL YAPILIR?

Yumurtaları derin bir kaba kırıp üzerine şekeri ekleyin köpürene kadar blendarla çırpın. Ardından malzemeleri tek tek ekleyin. Yanlız vanilya ile kabartma tozunu sona bırakın. Bölece aroması yüksek ve daha kabarık olacaktır. Un gibi ürünleri elekten geçirmeyi de unutmayın. Karışım işiniz bitince fırınınızı 200 dereceye ayarlayın ve yaklaşık 30 dakikada kekiniz kabarıp pişmiş olacak. Kekiniz pişmeye yakın kürdanla kontrol edebilirsiniz. Sürekli fırının kapağını açıp kapatmayın. Çünkü içerideki ısı değerlerinin değişmesi kekinizin kabarmasını durdurabilir. Piştikten sonra ikiye böldüğünüz cevizlerle kekinizi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

UNSUZ ŞEKERSİZ DİYET KEK TARİFİ

Malzemeleri

1 adet orta boy rendelenmiş havuç

2 adet yumurta

1 su bardağı ceviz içi

1 su bardağı kuru üzüm

2 yemek kaşığı pekmez ya da bal

2 yemek kaşığı kakao

Aldığı kadar yulaf

1 çay kaşığı kabartma tozu

UNSUZ ŞEKERSİZ DİYET KEK NASIL YAPILIR?

Öncelikle havuçları rendeleyip suyunu sıkın. Yumurtanın beyazı hariç tüm malzemeyi derin bir kapta çırpın. Yumurtaların beyazlarını ayrı bir kapota yüksek devirde köpürene kadar çırpın. İnce bir kaşık yardımı ile yumurta aklarını kek harcına ekleyip hafifçe karıştırın. Pişirme kağıdı serdiğiniz kek kalıbınıza harcınızı dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Afiyet olsun...

KAKAOLU KABARIK KEK TARİFİ

Malzemeleri

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı krema

Yarım su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı soda

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

KAKAOLU KABARIK KEK NASIL YAPILIR?

Şeker ve yumurtaların sarılarını derin bir kapta çırpıcı yardımı ile iyice karıştırın. Yumurtanın beyazını ayrı bir kapta yüksek devirde çırparak krema kıvamına getirin ve bekletin. Ardından kalan malzemeleri birere birer kek harcına ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Tüm malzemelerin karıştığına emin olduktan sonra kenarda ayırdığınız yumurta beyazını yumuşak başlı bir karıştırma aracı ile ufak ufak harca ekleyin. Yoğun bir çırpma ya da beyazın tamamen kaybolmasına gerek yok. Kek harcımız hazır olduğuna göre artık fırın kalıbına dökülebilir. Yaklaşık 30 dakika 200 derecelik fırında pişmeye bırakın. Kekiniz piştikten ve biraz soğuduktan sonra üzerine süzgeç yardımı ile kakao dökebilirsiniz. Afiyet olsun...

MUZLU KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı süt

3 adet muz (Ezilmiş)

1 su bardağı ceviz içi

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

MUZLU KEK NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekeri çırpmak için öncelik verin. İki malzemenin birbirine tamamen karıştığına emin olana ve üzeri köpüklenene kadar bu işlemi sürdürün. Ardından sırasıyla süt, zeytinyağı, ezilmiş muz, ceviz ve unu ekleyin. Son olarak kabartma tozu ile tarçını ekleyin. Kek harcınızı yağlayıp unladığınız kek kalıbına aktarın 200 derecelik fırında 30 dakika pişirin. Fırının kapağını sık sık açmamak kaydı ile kürdan kontrolü yapabilirsiniz. Kekiniz piştikten sonra dilerseniz üzerine pudra şekeri dökebilirsiniz. Afiyet olsun...