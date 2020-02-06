Tava ciğer nasıl yapılır?

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ (3 kişilik)

Malzemeler:

Yarım kilo dana ciğeri

1 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı toz veya pul biber

Nasıl yapılır?

Zarı temizlenmiş ciğerleri kasapta iri küpler halinde doğratmalısınız. Doğranmış ciğerleri unlamak için bir kaba boşaltın. Un, tuz ve karbonatı karıştırın ve ciğerin üzerine serpin. Karbonat ciğer yapımının püf noktalarındandır ve lezzetini arttırır.Ciğer dolu tabağı sallayarak unlu karışımı ciğerin tamamına yayın. Ardından tavayı ocağa alın Ayçiçek yağı kızarınca ciğerlerinizi elekten geçirerek fazla undan temizleyin ve yağa atın. Kapağını kapatarak orta ateşte pişirin. Arada kapağı kaldırıp ciğerleri karıştırın. Rengi dönen ciğerler pişmiş demektir. Bir tanesinin tadına bakarak da pişme testinden geçirebilirsiniz. Kırmızı pul biber serpip süzgeçten geçirin ki fazla yağı tavada kalsın. Tabağa aldığınız ciğerleri sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...