Kollardaki kılları almak günah mı? Diyanet'e göre kollardaki kılları almak caiz mi?

Koyu renkli veya yoğun tüylere sahip olan kadınlar, kısa kollu kıyafetler giydiklerinde veya sosyal ortamlara girdiklerinde bu durumdan rahatsızlık duyabilir, özgüven eksikliği yaşayabilirler. Bu estetik kaygı, beraberinde dini bir tereddüdü de getirir. İslam'ın "fıtrata müdahale etmeme" ve "Allah'ın yarattığını değiştirmeme" konusundaki hassasiyeti bilindiği için, vücuttaki tüylere müdahale etmenin hükmü sıkça sorgulanır. Kaş aldırmanın lanetlendiğine dair hadisleri duyan bir mümin, aynı hükmün kol kılları için de geçerli olup olmadığını merak eder.

İslam fıkhında vücut kılları üç kategoride değerlendirilir: Kesilmesi emredilenler (koltuk altı ve etek tıraşı), kesilmesi yasaklananlar (erkeklerde sakal, kadınlarda kaşın aslı) ve hakkında hüküm bulunmayıp serbest bırakılanlar (mubah olanlar). Kollar, bacaklar, sırt ve göğüs bölgesindeki tüyler, bu üçüncü kategoriye, yani "meskûtün anh" (hakkında susulan) gruba girer. Ancak halk arasında yayılan "Vücuttaki her tüy Allah'ın emanetidir, dokunan yanar" şeklindeki yanlış inanışlar, kadınları gereksiz bir vicdan azabına sürükleyebilir. Bu yazımızda, fıtratı değiştirmek ayetinin gerçek tefsirini, kaş almakla kol kılı almanın farkını, lazer epilasyon gibi kalıcı yöntemlerin hükmünü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadın ve erkekler için belirlediği ölçüleri tüm detaylarıyla ele alıyoruz.