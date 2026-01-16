Kollardaki kılları almak günah mı? Diyanet'e göre kollardaki kılları almak caiz mi?
Güzellik algısı, toplumdan topluma ve çağdan çağa değişen dinamik bir kavram olsa da, pürüzsüz ve temiz bir cilt görünümü, modern zamanların en yaygın estetik standartlarından biri haline gelmiştir. Özellikle kadınlar için dayatılan "tüysüzlük" normu, sadece koltuk altı veya bacak gibi bölgelerle sınırlı kalmamış, kolların ve yüzün de tamamen pürüzsüz olması gerektiği yönünde bir sosyal baskı oluşturmuştur
Koyu renkli veya yoğun tüylere sahip olan kadınlar, kısa kollu kıyafetler giydiklerinde veya sosyal ortamlara girdiklerinde bu durumdan rahatsızlık duyabilir, özgüven eksikliği yaşayabilirler. Bu estetik kaygı, beraberinde dini bir tereddüdü de getirir. İslam'ın "fıtrata müdahale etmeme" ve "Allah'ın yarattığını değiştirmeme" konusundaki hassasiyeti bilindiği için, vücuttaki tüylere müdahale etmenin hükmü sıkça sorgulanır. Kaş aldırmanın lanetlendiğine dair hadisleri duyan bir mümin, aynı hükmün kol kılları için de geçerli olup olmadığını merak eder.
İslam fıkhında vücut kılları üç kategoride değerlendirilir: Kesilmesi emredilenler (koltuk altı ve etek tıraşı), kesilmesi yasaklananlar (erkeklerde sakal, kadınlarda kaşın aslı) ve hakkında hüküm bulunmayıp serbest bırakılanlar (mubah olanlar). Kollar, bacaklar, sırt ve göğüs bölgesindeki tüyler, bu üçüncü kategoriye, yani "meskûtün anh" (hakkında susulan) gruba girer. Ancak halk arasında yayılan "Vücuttaki her tüy Allah'ın emanetidir, dokunan yanar" şeklindeki yanlış inanışlar, kadınları gereksiz bir vicdan azabına sürükleyebilir. Bu yazımızda, fıtratı değiştirmek ayetinin gerçek tefsirini, kaş almakla kol kılı almanın farkını, lazer epilasyon gibi kalıcı yöntemlerin hükmünü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadın ve erkekler için belirlediği ölçüleri tüm detaylarıyla ele alıyoruz.
FITRATI DEĞİŞTİRMEK VE NİSA SURESİ
Bu konudaki endişelerin temel kaynağı, Nisa Suresi 119. ayette geçen şeytanın yeminidir: "Onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler." Bu ayet, İslam alimleri tarafından titizlikle incelenmiş ve neyin "değiştirme", neyin "bakım" olduğu ayrıştırılmıştır. Alimlerin çoğunluğuna göre, yasaklanan değiştirme; dövme yaptırmak, dişleri törpüleyerek şeklini bozmak veya estetik kaygıyla organların yapısını değiştirmek gibi kalıcı ve fıtratı bozan eylemlerdir.
Ancak temizlik, süslenme ve bakım amacıyla yapılan geçici müdahaleler bu kapsama girmez. Saç taramak, tırnak kesmek veya banyo yapmak nasıl fıtratı değiştirmek değilse, vücutta sonradan uzayan ve kişiyi rahatsız eden tüylerin alınması da yaratılışa bir isyan değildir. Kollarındaki kılları alan bir kadın, kolunun şeklini veya yapısını değiştirmez; sadece üzerindeki fazlalığı temizler. Bu eylem, kişinin kendini daha iyi hissetmesini ve eşine karşı daha güzel görünmesini sağlıyorsa, dinen teşvik edilen "tezyinat" (süslenme) kapsamına bile girebilir.
KAŞ ALMAK İLE KOL KILI ALMANIN FARKI
En çok kafa karıştıran nokta, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) "Kaşlarını yolan ve yolduranlara Allah lanet etsin" hadisidir. Pek çok kişi, "Madem kıl koparmak lanetli, o zaman koldaki kılı koparmak da lanetlidir" diye düz bir mantık yürütebilir. Ancak İslam fıkhında "kıyas" bu şekilde yapılmaz. Hadiste geçen yasak, yüzün doğal ifadesini değiştiren, kaşı incelterek farklı bir şekle sokan ve o dönemde ahlaksız kadınların simgesi olan bir eylemle ilgilidir.
Kol, bacak ve gövdedeki tüyler ise yüzün bir parçası değildir ve kişinin kimliğini, ifadesini belirlemez. İslam alimleri, kadınların kollarındaki ve bacaklarındaki tüyleri almasında bir sakınca görmemiş, aksine bunu temizlik ve ziynet (süs) olarak değerlendirmişlerdir. Özellikle koyu renkli ve dikkat çekici tüylere sahip olan kadınların, bu görüntüden kurtulması psikolojik bir rahatlama sağlar. Dolayısıyla kaş konusundaki hassasiyet ve yasak, kol tüyleri için geçerli değildir.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖRÜŞÜ
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, vücut kıllarının temizlenmesi konusunda oldukça net ve rahatlatıcı fetvalar vermiştir. Diyanet'e göre; kadının, yüzündeki (bıyık ve çene bölgesindeki) ve vücudundaki (kol, bacak) kılları aldırması caizdir, günah değildir.
Diyanet, bu işlemin "yaratılışı değiştirmek" değil, bir temizlik ve bakım olduğunu vurgular. Hatta eğer bu tüyler kadını psikolojik olarak rahatsız ediyor veya eşiyle olan ilişkisinde bir sorun yaratıyorsa (örneğin eşinin bu yönde bir isteği varsa veya kadın kendini bakımsız hissediyorsa), bunların alınması tavsiye bile edilebilir. Yasak olan, sadece kaşların doğal şeklini bozacak şekilde inceltilmesidir. Bunun dışındaki bölgelere yapılan ağda, epilasyon veya tıraş işlemleri mubah (serbest) kabul edilmiştir.
LAZER EPİLASYON VE KALICILIK MESELESİ
Günümüz teknolojisiyle birlikte tüyleri kökten bitiren lazer epilasyon yöntemleri de sıkça sorulmaktadır. Bazı kişiler, "Tüyleri geçici almak sorun değil ama kökünü kurutmak fıtrata müdahaledir" diye düşünebilir. Ancak İslam alimlerinin ve Diyanet'in güncel görüşüne göre, sağlığa zarar vermediği sürece lazer epilasyon yaptırmak da caizdir.
Buradaki mantık şudur: Eğer tüyleri almak (yok etmek) caizse, bunu her ay yapmakla bir kere yapıp kökten kurtulmak arasında hüküm farkı yoktur. Önemli olan, işlemin vücuda kalıcı bir zarar vermemesi (yanık, kanser riski vb.) ve mahremiyet sınırlarına dikkat edilmesidir. Kollar "avret" bölgesi olmadığı için, bir kadının kuaförde veya klinikte kollarına lazer yaptırmasında mahremiyet açısından da bir sakınca yoktur.
ERKEKLER İÇİN DURUM FARKLI MI?
Kadınlar için bir süs ve temizlik olarak görülen kol kılı aldırma işlemi, erkekler söz konusu olduğunda biraz daha farklı değerlendirilir. İslam'da erkeklerin kadınlara benzemeye çalışması (teşebbüh) yasaklanmıştır. Eğer bir erkek, tamamen estetik kaygılarla, kadınsı bir pürüzsüzlüğe sahip olmak için kollarını aldırıyorsa, bu davranış "kadınlara benzemek" sayılacağı için mekruh (hoş görülmeyen) kabul edilir.
Ancak, erkeğin kol kılları aşırı derecede uzun ve gürse, kişiyi rahatsız ediyor veya terleme/koku gibi hijyen sorunlarına yol açıyorsa, bunların kısaltılmasında veya seyreltilmesinde bir sakınca yoktur. Ayrıca profesyonel sporcuların (yüzücüler, vücut geliştirmeciler) performans veya estetik gereklilik nedeniyle vücut kıllarını alması da caiz görülmüştür. Yani erkekte niyet önemlidir; niyet kadınsılaşmak değil, temizlik veya gereklilik ise günah olmaz.