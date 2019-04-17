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Deutschlandfunk'un Notre Dame Katedrali yangınıyla ilgili sorularını cevaplayan Köln Katedrali'nin inşaat çalışmalarının Baş Denetçi Mimarı Peter Fuessenich, "Bizleri derinden sarsan yangının meydana getirdiği hasarı henüz tam olarak bilemiyoruz. İlk dıştan görüntülere baktığımızda bile, tamirat için onlarca yıla ihtiyaç var" dedi.
Hasarın boyutları ve tamiratının maliyetiyle ilgili kesin cümleler kurmak için çok erken olduğunu belirten Fuessenich, II. Dünya Savaşı'nda ağır hasar gören Köln Katedrali'nin tamir çalışmalarının 70 yıldır sürdüğünü hatırlatarak, trajedi olarak nitelediği Notre Dame Katedrali yangın hasarının tamiri için gerekli zamanı göstereceğini söyledi.
Açıklamasında Avrupa kıtasındaki birçok kilise ve katedralin ilham kaynağının Fransa'daki binalar olduğunu belirten Köln Katedrali'nin Baş Mimarı Peter Fuessenich, Köln Katedrali ile Notre Dame arasındaki tarihi bir bilgiyi de paylaşarak: "Son taş Notre Dame'ye konulduğunda, Köln Katedrali'nin temeli atıldı. Bu açıdan da yangın felaketi bizi çok yakından etkiliyor" ifadelerini kullandı.
Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen tüm itfaiye ekibine de şükranlarını sunan Köln Katedrali Baş Mimarı Peter Fuessenich, ekibin hassasiyeti sonucu katedralin tamamen tahrip olmasının önüne geçildiğini sözlerine eklerken, tamirat maliyetiyle ilgili de, milyonlardan değil milyardan bahsedileceğini belirtti.
DEĞERLİ ESERLER KURTARILDI
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde yer alan ve çarmıha gerilmeden önce İsa Peygamber'in başına takılan Dikenli Taç ile aziz unvanı alan tek Fransız Kralı Louise'nin giydiği 13'üncü yüzyıldan kalma keten tunik de dahil en değerli hazinelerinin yangından kurtarıldığını açıkladı.
Kültür Bakanı Riester, katedral önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer eserlerin belediye binasındaki bir depodan Louvre'a devredildiğini, orada nemden arındırılacaklarını, korunarak daha sonra restore edileceklerini bildirdi. Riester, büyük resimlerin Cuma gününden itibaren kaldırılacağını söyleyerek, "Eserlerin yangından zarar görmediklerini ancak dumandan zarar gördüklerini varsayıyoruz" dedi.
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