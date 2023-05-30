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Haberler Dünya Amerika Kolombiya'da kamyonda 843 kilo kokain ele geçirildi
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Kolombiya'da uyuşturucu operasyonu: 843 kilo kokain ele geçirildi

Kolombiya'da 3 konteyner taşıyan bir kamyona düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 843 kilogram kokain ele geçirildi

Kolombiya'da kamyonda 843 kilo kokain ele geçirildi
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AA

Kolombiya'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 843 kilo kokain ele geçirildi.

Caracol sitesinin haberine göre, Cartagena kentinde yapılan operasyonda, 3 konteyner taşıyan bir kamyon durduruldu. Yapılan aramalar sonucu konteynerlere gizlenmiş halde 843 kilo kokain bulundu.

Operasyonun, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) iş birliğinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Kokaini taşıyan kamyonun Cartagena'dan Barranquilla'ya doğru ilerlediği ve oradan da Karayiplere sevk edileceği belirtildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere savcılığa teslim edildi.

Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, operasyonu gerçekleştiren narkotik ekiplerini tebrik etti.

AA'nın haberine göre, Karayip Denizi'nde en son Kolombiya, Panama ve ABD güvenlik güçlerinin ortak operasyonunda, 5,5 ton kokain ele geçirilmişti.

*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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