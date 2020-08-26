Kolpaçino Bomba oyuncuları kimler? Kolpaçino Bomba konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2011 yapımı komedi türündeki film ile ilgili detaylar haberimizde...

KOLPAÇİNO BOMBA OYUNCULARI KİMLER?

Aydemir Akbaş

Şafak Sezer

Ali Çatalbaş

Arzu Yanardağ

Kubilay Penbeklioğlu

Tuğba Melis Türk

KOLPAÇİNO BOMBA KONUSU NEDİR?

Kolpaçino: Bomba, 2011 yapımı komedi türündeki Türk filmi. Şafak Sezer'in yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Çatalbaş, Arzu Yanardağ, Kubilay Penbeklioğlu ve Tuğba Melis Türk paylaşmaktadır. 2009 yapımı Kolpaçino adlı filmin devamı niteliğinde olup, büyük ölçüde aynı oyuncularla çekilmiştir.

Vizyonda kaldığı 17 hafta boyunca 736.320 kişi tarafından izlenen Kolpaçino: Bomba, 2011 yılında Türkiye'de en çok izlenen 11. film oldu.[2]