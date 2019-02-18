18 yaşındaki Ebony Stevenson, korkunç bir baş ağrısıyla hastaneye yatırıldığında hamile olduğuna dair fikir sahibi değildi.

Daily Star gazetesinde yer alan habere göre; hastalandıktan sonra bir dizi nöbet geçiren Stevenson, komaya girdi. Üniversite öğrencisi, hamile kaldığına yönelik hiçbir belirti olmadığını söyleyerek, şunları söyledi: "Komadan uyandığımda hamile olduğumu ve bir kız çocuğu doğurduğumu söylemeleri benim için çok zor bir durumdu."

"Bebeğimle tanışmak gerçeküstüydü" diyen Stevenson, “Çocuk istediğimi bile düşünmemiştim, asla genç bir anne olmayı beklemiyordum" açıklamasında bulundu.

Kızıyla bağ kuramayacağımdan endişe duyduğunu söyleyen Stevenson, bu durumu mutlak bir mucize olarak nitelendirdi ve kızını dünyaya değişmeyeceğini kaydetti.

Doktorlar, Stevenson'ın iki rahmi olduğunu, nadir görülen bu hastalık nedeniyle hamile kaldığında bebeğin fark edilmediğini söylediler. Yaklaşık 3.000 kadından birinin bu durumdan etkilendiğini söyleyen uzmanlar, bu bebeğin bir mucize olduğunu belirttiler.