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Komplo teoriler telaşı ve Macron’un TikTok tişörtü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un TikTok üzerinden yapılan bir yayında giydiği tişört, komplo teorilerinin odak noktası haline geldi…

Komplo teoriler telaşı ve Macron’un TikTok tişörtü
Macron'un TikTok tişörtü
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HABERTURK.COM

Macron, sosyal medya platformu TikTok üzerinden yapacağı bir soru cevap söyleşisi için alışık olduğumuz takım elbiselerini çıkartmış, gençlere daha hitap eden siyah tişörtlü spor bir görünüm sergilemişti.

Gençleri aşı olmaya ikna etme girişimine yönelik yapılan yayın sonrası Covid-19’dan çok, ''gizemli kıyafet sembolleri'' konuşuldu.

Klasik görünümü olan beyaz gömleği, takım elbisesini ve kravatını çıkaran Macron’un tişörtü, Fransa Cumhurbaşkanı’nın bu yeni görüntüsüne alışık olmayanların komplo teorilerinin odak noktası haline geldi.

Guardian, Macron’un giydiği tişörtün üstünde bulunan baykuşun birden fazla soruya neden olduğunu söyledi.

Bunlardan birkaçı şuydu: ‘‘Geometrik şekillerde oluşan baykuş logosu ne anlama geliyordu? Giyim seçiminin subliminal bir mesajı var mıydı? Elysee Sarayı halkla ilişkiler ekibi keskin gözlülere gizli bir mesaj mı iletiyordu? Başkan gizli bir çetenin parçası mıydı?’’ diye devam eden sorular beraberinde spekülasyon ve komplo teorilerini de getirdi…

Birinci teori, tişörtün üstündeki baykuşun, 1872 yılında California’da oluşturulan ve burjuvaziye karşı bir kültürün sembolü olan Avrupa bohem hareketinin (Belle Époque) logosu olduğuydu.

İkinci teori olarak da Fransızcadan İngilizceye çevrilen iki kelimeye odaklanıldı. Bunlardan biri hibou (tüylü baykuş) ve choutte(tüyleri olmayan bir baykuş). Antik Roma’ya uzanan teoriler kapsamında, hibou, ölüm habercisi, kötü şans, yalnızlık, üzüntüyü temsil ederken Choutte aksine Kelt uygarlığında bir manevi rehber olan Yunan tanrıçası Athena ile ilişkiliydi ve ayrıca terim, Fransızcada “süper” anlamına da geliyor.

Fransa’nın Le Figaro gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı’nın görüntüsünün gayet ''arkadaş canlısı'' olduğunu söylerken Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı, komplo teorilerine resmi bir yanıt vermedi.

Komplo teorilerinin hedefi haline gelen tişört, 19,99 avroya ‘‘ Macron TikTok Tişörtü’’ olarak satılmaya başladı.

Guardian, ‘‘komplo teorileri gibi kapitalizmin de boşluktan nefret ettiğini’’ yazdı...

Görsel: Figaro Live

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