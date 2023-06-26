Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın Kuşadası'nda komşuların yumruklu baltalı park yeri kavgası - Haberler
ABONE OL

Kuşadası'nda komşuların yumruklu baltalı park yeri kavgası kamerada

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir sitede araba park yeri yüzünden komşular arasında park yeri yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma, yumruklu baltalı kavgaya dönüştü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı

Aydın Kuşadası'nda komşuların yumruklu baltalı park yeri kavgası - Haberler
İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, site içerisinde araba park yeri yüzünden komşular arasında araç park yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, Ege Mahallesi'nde bulunan bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, arabasını site içerisinde bir yere park eden M.Y., komşusu M.G. ile park yeri yüzünden sözlü tartışma yaşadı.

Kısa süre içerisinde tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, eve gidip balta alan M.Y., komşusu M.G.'ye saldırdı. Saldırıya uğrayan M.G., kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Elinden yaralanan M.G. ve saldırgan M.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: İstanbul'da kırmızı bültenle aranan 2 zanlı yakalandı
GÜNDEM Kırmızı bültenle aranan 2 zanlı yakalandı
Valizler karışınca Medine'nin tedavi parası kayboldu! - Haberler
GÜNDEM Valizler karışınca Medine'nin tedavi parası kayboldu!
İzmir’de orman yangını kontrol altında
GÜNDEM İzmir’de orman yangını kontrol altında
4 saat içinde bekleniyor! İstanbul ve Tekirdağ için uyarı! Hava durumu İstanbul - Son dakika haberler
GÜNDEM 4 saat içinde bekleniyor! İstanbul ve Tekirdağ için ...
Yayla yolunda şarampole devrildi: 2 ölü
GÜNDEM Yayla yolunda şarampole devrildi: 2 ölü
Son dakika haberi: LGS tercih kılavuzu yayınlandı! LGS tercih ve sonuç tarihleri ne zaman?
GÜNDEM LGS tercih kılavuzu yayınlandı
Son dakika: Kocaeli'de yıkım sırasında sundurma çöktü! İki kişi yaşamını yitirdi
GÜNDEM Yıkım sırasında sundurma çöktü! İki kişi yaşamını ...
Antalya'daki tarihi Demirciler Çarşısı'ndaki Soba Müzesi bağımlılar ve evsizlerin mekanı oldu! - Güncel Haberler
GÜNDEM Tarihi çarşı `bağımlı oteli' gibi
Son dakika haberi MİT'ten sınır ötesi nokta operasyon
GÜNDEM MİT'ten sınır ötesi nokta operasyon
17 gündür sokak sokak kızını arıyor!
GÜNDEM 17 gündür sokak sokak kızını arıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.