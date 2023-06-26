İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, site içerisinde araba park yeri yüzünden komşular arasında araç park yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, Ege Mahallesi'nde bulunan bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, arabasını site içerisinde bir yere park eden M.Y., komşusu M.G. ile park yeri yüzünden sözlü tartışma yaşadı.

Kısa süre içerisinde tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, eve gidip balta alan M.Y., komşusu M.G.'ye saldırdı. Saldırıya uğrayan M.G., kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Elinden yaralanan M.G. ve saldırgan M.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.