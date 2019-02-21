Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa İlçesi'nde, iddiaya göre Mehmet Kurum, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde komşusu olan kadının avluda asılı olan 3 iç çamaşırını çaldı. 18 Şubat'ta da aynı kadına 'cinsel içerikli' mektuplar yazarak, camdan odasının içerisine atan Kurum, ismi açıklanmayan mağdur kadının şikâyeti üzerine dün gözaltına alındı.

İÇ ÇAMAŞIRLARDAN BİRİNİ GİYMİŞ

DHA'da yer alan habere göre polis, Kurum'un üzerinde 3 iç çamaşırı buldu. Kurum'un iç çamaşırlarından birini giydiği, ikisini de kazağının içerisinde sakladığı belirlendi. Zanlı, Gazimağusa'da Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme zanlı Kurum'un tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi. Mahkemede söz alan Kurum da, "Çok pişmanım. Özür dilerim. Aşk kurbanı oldum, kötü niyetim yoktu" dedi.