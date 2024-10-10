Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Komşusunun zihinsel engelli kızına cinsel istismarda bulundu | Son dakika haberleri

        Komşusunun zihinsel engelli kızına cinsel istismarda bulundu

        Antalya'da ailesiyle yaşayan Gürcistan uyruklu 16 yaşındaki K.V. isimli kız çocuğu, komşusunun cinsel istismarına maruz kaldı. İstismar olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan Ecder Tayfun Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstismara uğrayan kızın annesi, "Ben onun çocuklarına annelik yaptım, o benim kızımı istismar etti. Biz şikayetçi olduktan sonra da geldi, bizi tehdit etti. 'Sizi yaşatmam' dedi. Ben böyle bir insanın yaşamasının günah olduğunu düşünüyorum. En büyük cezayı almasını istiyorum." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 13:06 Güncelleme: 10.10.2024 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Komşunun engelli kızına cinsel istismar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da bir kişi, komşusunun engelli kızına cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

        Olay, 22 Ağustos günü Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi.

        Tarım işiyle uğraşan 35 yaşındaki Gürcistan uyruklu T.V. ve oto tamirci dükkanında çalışan 54 yaşındaki eşi M.T. işteyken, komşuları kaportacı Ecder Tayfun Polat, çiftin evine gitti.

        Binanın elektrik şartelini indiren Polat, bir süre sonra dışarı çıkan çiftin 16 yaşındaki zihinsel engelli kızı K.V'yi alıp, kendi iş yerine götürdü. Polat, burada kıza istismarda bulundu. Kızın durumu anlatması üzerine ailesi, Polat'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Polat tutuklandı.

        "DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ"

        M.T, şüpheli ile kısa süre aynı iş yerinde çalıştığını belirterek, "İş yerindeyken bana evlerinin yanındaki dairenin boş olduğunu söyledi. Ben de orayı kiraladım. Sonra aramızda bazı husumetler oldu. Benim apartmana taktırdığım kameraları kırdı. Kızım kalp hastası olduğu için sürekli kameradan onu izliyorum. 22 Ağustos günü ben kamerayı açamadım. 1 saat bekledim, yine açılmadı. Çocuğu aradım, 'Baba elektrik yok evde' dedi. Üst kattaki komşumuzu aradım, ona sordum. O elektriklerin olduğunu söyledi. Ondan şartelleri kontrol etmesini istedim, aşağıya inerek bizim şartelimizi kaldırdı. 10 dakika sonra yeniden elektrikler kesildi. Bu sefer kızım dışarıya çıkmış. Çıktığında Ecder Tayfun Polat'ı görmüş. Ona elektrikleri kimin kestiğini sormuş, o da 'Ben indirdim seni bekliyordum' demiş. Çocuğu evin yanındaki kaporta dükkanına götürüyor. Daha önce de kendi evine götürüp, çocuğu taciz etmiş. Kimseye söylemesin diye de bıçak dayamış, tehdit etmiş. Çocuk olay sonrası ağlayarak bana her şeyi anlattı. Daha sonra çocuk şubeye giderek şikayetçi olduk" dedi.

        "TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN AİLESİNE DURUMU AÇIKLAYAMIYOR"

        Ailenin avukatı Tolga Alp Kocaoğlu "Çocuğumuz her ne kadar 16 yaşında da olsa, beyin yaşı 8-9 yaşlarındaki çocuklarla aynı olduğuna dair raporumuz var. Yani çocuk kendisini savunamayacak durumda. İddianameye de yansıdığı üzere bıçakla ölümle tehdit edildiği için annesine ve babasına durumu açıklayamıyor. İstismar uzun süre devam ediyor. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama süreci devam eden tutuklu istismarcının en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

        "BEN ONUN ÇOCUKLARINA ANNELİK YAPTIM, O KIZIMI İSTİSMAR ETTİ"

        Anne T.V, istismarcı komşunun çocuğuna baktığını belirterek "Onun çocuğuna 3 ay boyunca ben baktım. Ona annelik yaptım, ninni söyledim. 6 senedir oradayız. Ben olay esnasında çalışıyordum. Biz şikayetçi olduktan sonra geldi, bizi tehdit etti. 'Sizi yaşatmam' dedi. Ben böyle bir insanın yaşamasının günah olduğunu düşünüyorum. En büyük cezayı almasını istiyorum. Başka çocukların başına gelmesini istemem, benim kızımın yerine onun kızı olsa ne yapardı? Ben onun çocuklarına annelik yaptım, o benim kızımı istismar etti" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Çocuğa cinsel istismar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"
        "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı